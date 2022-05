La frase de un posible refuerzo de River que ilusiona a Gallardo: "Me gustaría"

Un posible refuerzo de River en el próximo mercado de pases habló sobre la chance de llegar al club e ilusiona a Marcelo Gallardo.

Uno de los posibles refuerzos de River Plate en el mercado de pases venidero contó que le gustaría jugar en el "Millonario" y lanzó una frase que ilusiona a Marcelo Gallardo. Desde hace tiempo, el "Muñeco" sueña con que el futbolista juegue en el club y ante la salida de Julián Álvarez al Manchester City, después de los octavos de final de la Copa Libertadores, el DT está cada vez más cerca de tenerlo en su plantel.

Se trata de Valentín Castellanos, quien actualmente se desempeña en el New York City de la MLS de Estados Unidos. El atacante argentino de 23 años está en los planes del estratega desde hace tiempo y su apellido sonó fuerte en los pasillos del Estadio Monumental en el inicio del 2022. Sin embargo, su llegada al club no se concretó, y a pocas semanas del fin de la temporada el "Taty" reveló lo que le genera esta chance de vestir la "Banda".

"Sería muy lindo que me dirija él, obviamente se tienen que ir dando muchas cosas y tienen que ponerse de acuerdo los clubes. También me gustaría estar en Europa, hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar en este mercado, pero las puertas a River están abiertas", sostuvo el delantero en diálogo con el podcast de Olé denominado La Primera Jugada.

Por otro lado, agregó qué fue lo que sintió cuando el entrenador del "Millonario" se interesó en él y aseveró: "Apenas se acercó River muy interesado en mí, uno no le puede decir que no. Es River y es Gallardo, más que nada. No hablé con él a principio de año, solamente con un allegado a él". Cabe destacar, que el propio "Muñeco" aseguró en su momento que quería al delantero en su equipo pero desde la dirigencia no le cumplieron el pedido por cuestiones económicas.

Quien es y cómo juega Valentín Castellanos

Castellanos nunca jugó en el fútbol argentino ya que debutó en Universidad de Chile y luego pasó al Montevideo City Torque de Uruguay, antes de ir a la MLS. "Taty" acumula 108 partidos en New York y 41 goles marcados en el equipo perteneciente al City Group, que controla al Manchester City y otros equipos alrededor del mundo.

El atacante, que formó parte de la Selección Argentina sub 23 que ganó el preolímpico 2020, fue elogiado por el mismísimo Pep Guardiola. "Sé que es un jugador calificado y listo para dar el siguiente paso en Europa. Ya veremos dónde", expresó el catalán. La última temporada además de ser campeón, Valentín fue el primer argentino en ganar la Bota de Oro en la Major League Soccer por haber sido el máximo anotador con 22 goles. Además, regaló ocho asistencias.

La complicación de River para traer a Castellanos

El propio jugador que su pase pertenece a la MLS hasta el 2025 y su cláusula de salida ronda los quince millones de dólares. River si quiere contratarlo debería recurrir a un préstamo con opción. Igualmente, el delantero no cerró la puerta a cumplir el deseo de jugar en el actual campeón de la Liga Profesional y en diálogo con TyC Sports declaró: "Creo que se terminó una parte de mi ciclo en la MLS, quiero crecer como futbolista y si bien también quiero jugar en Europa, obviamente no descarto jugar en River"