Quien es y cómo juega Valentín Castellanos, el futbolista que declaró que se muere por jugar en River

Viene de salir campeón y goleador y manifestó su deseo de ser dirigido por Marcelo Gallardo en el club de Núñez.

River Plate sigue moviéndose en el mercado de pases y realiza sondeos por determinados jugadores para ver si quieren jugar en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Uno de los futbolistas llamados fue un delantero que viene de salir campeón y goleador en la Major League Soccer, quien expresó su deseo de jugar en el "Millonrario".

El delantero argentino Valentín Castellanos, goleador de New York City, de la MLS de Estados Unidos, aseguró que habló con un colaborador del técnico de River. "Me preguntaron si estaba interesado y obviamente dije que sí, que te llame Gallardo, uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no”. El mendocino de 23 años destacó que “es un técnico que te puede hacer crecer, es algo muy lindo que te llamen de River y que estén interesados en vos, pero estamos viendo, no se cerró nada".

Castellanos nunca jugó en el fútbol argentino ya que debutó en Universidad de Chile y luego pasó al Montevideo City Torque de Uruguay, antes de ir a la MLS. "Taty" acumula 108 partidos en New York y 41 goles marcados en el equipo perteneciente al City Group, que controla al Manchester City y otros equipos alrededor del mundo.

El atacante, que formó parte de la Selección Argentina sub 23 que ganó el preolímpico 2020, fue elogiado por el mismísimo Pep Guardiola. "Sé que es un jugador calificado y listo para dar el siguiente paso en Europa. Ya veremos dónde", expresó el catalán.

La última temporada además de ser campeón, Valentín fue el primer argentino en ganar la Bota de Oro en la Major League Soccer por haber sido el máximo anotador con 22 goles. Además, regaló ocho asistencias.

Sus buenos rendimientos despertaron el interés de otros clubes del mundo como Palmeiras, bicampeón de América. El propio jugador que su pase pertenece a la MLS hasta el 2025 y su cláusula de salida ronda los quince millones de dólares. El conjunto brasilero lo quiere para disputar el Mundial de Clubes el mes próximo en Emiratos Árabes y según el diario Lance! habría ofrecido una suma cercana a los diez millones de dólares.

River si quiere contratarlo debería recurrir a un préstamo con opción. Pese a que las posibilidades económicas del fútbol argentino están lejos de competir con el presupuesto de equipos estadounidenses y brasileños, el delantero no cerró la puerta a cumplir el deseo de jugar en el actual campeón de la Liga Profesional. "Creo que se terminó una parte de mi ciclo en la MLS, quiero crecer como futbolista y si bien también quiero jugar en Europa, obviamente no descarto jugar en River", sostuvo Valentín en TyC Sports.