Después de una semana convulsionada por todo lo que ocurrió con la renuncia de Mario Pergolini como vicepresidente 1ero y el choque de Jorman Campuzano, Boca Juniors tiene un nuevo cruce por la Copa de la Liga y enfrenta a Defensa y Justicia.

El sábado 3 de abril, Boca recibe a Defensa y Justicia en la Bombonera por la octava fecha de la Copa de la Liga 2021. El partido será a partir de las 18:30 en estadio del xeneize, quien hasta el momento, está fuera de los cuatro equipos que clasifican a la próxima ronda. El encuentro entre Boca y Defensa y Justicia contará con el arbitraje de Fernando Echenique, junto a los asistentes Cristian Navarro y Gabriel Chade que serán los jueces de línea.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Boca y Defensa y Justicia?

El partido entre Boca y Defensa y Justicia se podrá ver a través de TNT Sports desde las 18:30. Para poder verlo vía internet se a través de la app de TNT Sports, siempre y cuando se tenga el pack disponible.

¿Cuáles son las formaciones de Boca y Defensa y Justicia?

La posible formación de Boca: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Cristian Medina o Alan Varela, Jorman Campuzano o Agustín Almendra, Frank Fabra; Mauro Zárate, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

La posible formación de Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nestor Breitenbruch, Adonis Frías y Fernando Meza; Franco Paredes, Raúl Loaiza, Tomás Martínez o Valentín Larralde o Tomás Escalante, Marcelo Benítez, Francisco Pizzini, Walter Bou y Eugenio Isnaldo.

Por qué Pergolini renunció como vicepresidente 1° en Boca

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Mario Pergolini dio su versión sobre el motivo por el cual decidió renunciar a su cargo como vicepresidente 1° de Boca: "Estoy acá para confirmar que sí, presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. Le agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo".

"No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme, que quiere lo mejor para Boca", aclaró el periodista y dueño de Vórterix