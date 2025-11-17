Así quedan los cruces para los playoffs del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino

Con Rosario Central y Boca Juniors como líderes de sus grupos: así quedaron los cruces a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025.

La fase regular del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino está llegando a su fin: este domingo se jugaron seis partidos clave que definieron a algunos de los equipos clasificados a los playoffs, mientras que otros no lograron meterse entre los primeros ocho clasificados de su grupo. Este lunes finalizará la jornada con otros cuatro encuentros que establecerán de manera definitiva a los 16 conjuntos que lucharán por un nuevo título y la posibilidad de clasificarse directamente a la Copa Libertadores 2026.

En la Zona A, Boca Juniors venció por 2 a 0 a Tigre y quedó como puntero con 29 unidades. Racing Club (25) quedó como escolta tras su triunfo agónico contra Newell's Old Boys, aunque aún puede ser superado por Unión de Santa Fe (24) que mañana visitará a Belgrano de Córdoba. A pesar de su empate frente a Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero (24) quedó cuarto por encima de Argentinos Juniors, que sumó los mismos puntos pero con menor diferencia de gol. Barracas Central (22) puede superar a ambos mañana si le gana a Huracán, mientras que Tigre (22) y Estudiantes de La Plata (21) completan a los, por ahora, clasificados.

Sin embargo, tanto el 'Matador' como el 'Pincha' corren riesgo de quedarse afuera: hay tres equipos con 19 puntos (el 'Pirata', el 'Globo' y Defensa y Justicia) que tienen posibilidades de meterse a la siguiente fase si este lunes ganan sus respectivos encuentros. El cuadro de Florencio Varela recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17, mismo horario en el que se jugarán Barracas-Huracán y Belgrano-Unión.

En la Zona B ya quedó todo más definido: Rosario Central finalizó como líder con 31 unidades, seguido por Lanús (30), Deportivo Riestra (27) y Vélez Sarsfield (26). Más abajo quedaron San Lorenzo (24) y River Plate (22), que empató sin goles contra el 'Fortín' en Liniers y quedó afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores. Talleres de Córdoba (21) y Sarmiento de Junín (20) ocupan la séptima y octava posición, pero pueden ser superados por Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que tras escaparle al descenso se ilusiona con pasar a los playoffs: visitará a Platense en Vicente López a las 19:30.

River empató sin goles ante Vélez y, aunque quedó afuera de puestos de Libertadores, aseguró su clasificación a los playoffs.

Cómo quedaron hasta ahora los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2025

A la espera de los últimos resultados de la fecha 16, así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025. Este lunes, Belgrano de Córdoba (19 unidades en la Zona A) recibirá a Unión de Santa Fe con la esperanza de sumar de a tres y superar a Estudiantes, que tiene 21. El mismo panorama enfrentan Defensa y Justicia y Huracán, ambos con 19, que enfrentarán a Independiente Rivadavia de Mendoza y Barracas Central respectivamente. Por último, en la Zona B, Gimnasia y Esgrima La Plata visitará a Platense en Vicente López: en caso de ganar, el 'Lobo' quedará séptimo desplazando a Sarmiento de Junín y por encima de Talleres de Córdoba.

Boca Juniors (1ro Zona A) vs. Sarmiento de Junín (8vo Zona B).

Racing Club (2do Zona A) vs. Talleres de Córdoba (7mo Zona B).

Unión de Santa Fe (3ro Zona A) vs. River Plate (6to Zona B).

Central Córdoba de Santiago del Estero (4to Zona A) vs. San Lorenzo (5to Zona B).

Argentinos Juniors (5to Zona A) vs. Vélez Sarsfield (4to Zona B).

Barracas Central (6to Zona A) vs. Deportivo Riestra (3ro Zona B).

Tigre (7mo Zona A) vs. Lanús (2do Zona B).

Estudiantes de La Plata (8vo Zona A) vs. Rosario Central (1ro Zona B).

Cuándo se juegan los últimos partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura