La frase de Briatore de última hora que afecta a Colapinto para 2026: "Los mismos dos"

Briatore insinuó que Colapinto seguirá como el segundo piloto de Alpine en el 2026.

Flavio Briatore, el asesor ejecutivo que lidera a Alpine, pronunció una frase de última hora que llena de ilusión a Franco Colapinto en la Fórmula 1 para el 2026. Si bien el anuncio oficial por parte de la escudería francesa llegará dentro de unos dos meses, el italiano sigue dejándole guiños positivos al ex Williams para que siga como compañero del galo Pierre Gasly en la segunda butaca, de cara a la próxima temporada.

Briatore insinuó que Colapinto seguirá como el segundo piloto de Alpine en 2026: "Mantenerlos a ambos"

Durante una entrevista con AFP, el ex Renault fue consultado acerca de la continuidad del pilarense de 22 años en el asiento del segundo monoplaza rosa. De hecho, aseguró que "el equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los mismos dos pilotos forma parte de ella". Al mismo tiempo, aclaró: "De momento aún no lo hemos decidido, pero normalmente, estabilidad significa mantenerlos a ambos. Lo más importante es construir un coche que rinda...".

El europeo manifestó también que se tratará de "una decisión fundamental para el equipo" y llenó de elogios a Gasly, quien acaba de renovar el contrato hasta el 2028 inclusive: "Es uno de los mejores pilotos y uno de los pilares del proyecto". "Es parte de la familia y quiere ganar con nosotros", sentenció con respecto al francés.

Otras definiciones de Briatore acerca del futuro de Alpine en 2026: "No volví para hacerme el turista"

El recambio en la escudería y en la F1:

"François Provost (nuevo SEO del Grupo Renault) quiere un equipo competitivo y te garantizo que el año que viene lo conseguiremos. Eso significa subir al podio, estar entre los seis o siete mejores. Desde el aspecto comercial hasta el técnico, todos están muy motivados. Podemos subir al podio el año que viene. Tenemos potencial para estar entre los seis primeros, e incluso entre los cuatro primeros si todo sale bien. No volví para hacerme el turista...".

"Sinceramente, pensábamos que seríamos mucho mejores este año. El motor que tenemos es una gran desventaja. Sobre todo ahora que los 20 coches están a un segundo de diferencia... Con dos décimas menos, puedes pasar del 6° al 17° puesto".

Los auspiciantes:

"La financiación está ahí gracias al apoyo de Renault y de nuestros patrocinadores. El túnel del viento y los ingenieros funcionan a la perfección... Tenemos todo lo necesario para lograrlo y debemos hacerlo".

El cambio del motor, que será de Mercedes y ya no de Renault

"Alpine no tiene la capacidad para desarrollar el coche del 2025 y fabricar el nuevo para 2026. En algún momento hay que tomar decisiones. En 2026 tendremos un motor como los demás, puede que sea mejor o no, pero ya no tendremos excusas como ahora con el motor".

Las carreras que le quedan a Colapinto con Alpine en 2025

Gran Premio de Azerbaiyán - Domingo 21 de septiembre a las 8 horas de Argentina. GP de Singapur - 5 de octubre a las 9. GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16. GP de México - 26 de octubre a las 17. GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14. GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1. GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13. GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

