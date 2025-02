Franco Colapinto se hartó de los rumores sobre Doohan en Alpine y habló: "En el futuro"

Colapinto rompió el silencio antes del arranque de la temporada 2025 de la F1.

Franco Colapinto se hartó de los rumores sobre Alpine y rompió el silencio acerca del probable reemplazo a Jack Doohan en la Fórmula 1. El piloto argentino de 21 años apenas es un tester por ahora, aunque aspira a quedarse con la butaca del australiano después de las primeras cinco carreras de la temporada 2025, detrás del galo Pierre Gasly.

Durante el megaevento conocido como F175 en Londres, Inglaterra, la escudería francesa presentó los autos con los que correrá en esta campaña y "Fran" fue entrevistado por El Trece. En la nota, el pilarense se pronunció por primera vez acerca de lo que se viene y hasta se refirió a su supuesto romance con la artista María Eugenia "China" Suárez.

Colapinto habló sobre su futuro inmediato en Alpine en la F1: "Hay muchas cosas que cambian"

Sobre su presencia como reserva en la mencionada escuadra europea, el argentino comentó: “Yo estoy apoyando al equipo. No soy piloto todavía y no sé cuando lo seré en el futuro, pero mi trabajo es apoyarlo, trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos consistentemente. Es el objetivo de este año y trataremos de hacerlo”. Con relación a su cesión desde Williams, Franco recordó que “las primeras cuatro o cinco carreras tuve buenos resultados, había muchos equipos interesados y llamadas constantes a mánagers y gente de Williams. Después se fueron perdiendo un par y reduciendo y al final quedó Alpine como la opción ideal y la que me daba más oportunidades de tener una butaca en el futuro".

Al mismo tiempo, el bonaerense remarcó que "es un placer ser parte de un equipo como Alpine, que tiene mucha historia. Con (Luca) De Meo, Flavio Briatore, que tienen claro los objetivos y adónde quieren llegar, es algo muy lindo”. De hecho, insistió: "Para mí es un honor y un orgullo enorme. Le dije a Flavio que para mí que me esté hablando y me haya tenido en la mira, que me estuviera llamando para cerrar el acuerdo, fue un honor". Con relación al trabajo del histórico asesor italiano, opinó que "él encontró a Schumi (Michael Schumacher), fue el que creó a (Fernando) Alonso, tiene mucha historia en la F1 y sabe que se la juega por lo que él siente que tiene que ir. Por ahora no se equivocó”.

Tras el debut en Williams en la F1, Colapinto indicó que hubo variantes notorias a bordo del Apine y reconoció: “Hay muchas cosas que cambian, cosas que tengo que ir aprendiendo. Este primer mes que estuve trabajando fue muy positivo, aprendí un montón de cosas". "Traigo de Williams cosas diferentes, del sistema, volante, setup, y la idea es ponerlas juntas. Ver qué tiene uno mejor que el otro”, sentenció sobre la máxima categoría del automovilismo mundial.

Colapinto se refirió a su supuesto romance con la China Suárez: "No me afectó"

Con respecto a la relación con la actriz que tuvo mucha repercusión en su país, el corredor destacó: “A mí por suerte no me afectó. Obviamente que soy muy chico… Siento que es fácil criticar cuando no estuviste en una situación así". En la misma línea, admitió que "cuando crecés tan de golpe, dejás de ser un pibe normal de 18 años y te empieza a conocer la gente, es complicado manejarlo".

Colapinto rompió el silencio también sobre la China Suárez.

Por último, el argentino aseveró que "cuando cometés errores, lo importante es aprender de ellos". Y completó: "Soy un deportista y no me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se tendría que hablar del deporte...”.