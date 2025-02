El tenso momento para Doohan en plena conferencia ante las preguntas sobre Colapinto en Alpine.

Alpine cortó una pregunta a Jack Doohan acerca de Franco Colapinto, en plena conferencia, a micrófono abierto. Desde la Prensa de la escudería francesa de la Fórmula 1 prefirieron terminar con las consultas al piloto australiano sobre su compañero argentino, que por ahora es un corredor de reserva pero puede llegar a ocupar la butaca titular del australiano después de las primeras cinco carreras de la campaña 2025.

Video: la incomodidad de Doohan ante las preguntas sobre Colapinto en Alpine

La primera consulta de uno de los periodistas presentes en la sala fue contundente: "¿No te sientes menospreciado por el hecho de que Franco esté aquí? Porque es muy inusual tener a un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, que corrió la temporada pasada y quiere competir lo antes posible...". "¿Es esa una pregunta?", se molestó el oceánico al instante sentado al lado del galo Pierre Gasly. "Sí, sólo pregunto si te hace sentir menospreciado su presencia en el equipo", le respondió el cronista en cuestión.

Visiblemente incómodo, Doohan recordó: "El año pasado, yo era un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo... Pero no, no me siento así. Tal vez debería, no entiendo muy bien la pregunta, pero definitivamente no". Pocos minutos más tarde, un reportero regresó con el tema y le dijo: "Jack, desde que llegó Franco ha habido tantas historias. Que sólo tienes cinco o seis carreras para demostrar lo que vales, que luego estás afuera, que Franco entraría. ¿Cómo reaccionas personalmente a eso? ¿Frustrado, molesto, te ríes? ¿Cuál es la reacción en general?". En este instante, intervino el Jefe de Prensa de Alpine, James Lloyd, y cortó abruptamente las consultas acerca del argentino: "Creo que dejamos a un lado el tema de Franco hasta ahora. Hemos tenido dos preguntas, a partir de ahora seguiremos adelante".

Flavio Briatore, contundente sobre Franco Colapinto en la F1: "Podría estar más de 15 años"

Consultado acerca del presente de la escuadra francesa en la F1, el asesor remarcó que “en 2025, Alpine debe estar siempre entre los seis primeros, quizás incluso luchando por algunos podios". Incluso, fue más allá y se esperanzó: "En 2026, nuestro objetivo es competir por el podio en la mitad de los Grandes Premios del campeonato y en 2027 deberíamos poder luchar por el título”. “Queremos estar en el grupo de cabeza, pero no hay soluciones milagrosas, sólo debemos hacer un coche mejor”, insistió el italiano.

Según reveló la representante española de Franco, María Catarineu, Flavio piensa que el pilarense “podría estar más de 15 años en la Fórmula 1”. El legendario partícipe de este torneo sostuvo además que “Alpine está ansioso por aprovechar esta oportunidad y ayudarlo a crecer, confiando en que pueden extraer lo mejor de él”. Por el momento, "Colapa" se mantiene como corredor de reserva junto al estonio Paul Aron y al japonés Ryo Hirakawa, mientras que las butacas titulares son para el galo Gasly y el australiano Doohan.