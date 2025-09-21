Franco Colapinto largó 16° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto y una carrera muy complicada en Azerbaiyán.

Franco Colapinto largó 16° en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 con el Alpine, después de una clasificación en la que chocó en la Q1 y no pudo avanzar demasiado. Para colmo, su compañero y principal piloto de la escudería, Pierre Gasly, tampoco tuvo un buen sábado en el autódromo callejero de la capitál Bakú y acabó 18°.

Quien hizo la pole position fue el tetracampeón neerlandés Max Verstappen con el Red Bull, mientras que esta vez los McLaren no anduvieron bien: Lando Norris clasificó séptimo y Oscar Piatri, noveno. Por su parte, las Ferrari también tuvieron una jornada para el olvido: Charles Leclerc fue décimo y Lewis Hamilton, duodécimo. La carrera puede verse en vivo en la televisión por el canal Fox Sports, mientras que el streaming online va por Disney+, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras aplicaciones.

El resumen de la carrera de Colapinto en Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine tuvo una buena largada con neumáticos medios (amarillos) ya que pasó de 16° a 14°, gracias también a que Piastri chocó de entrada contra el muro derecho y abandonó una carrera fundamental en su lucha con su compañero Norris en McLaren por el campeonato. Luego de la reanudación tras la entrada del Safety Car (Auto de Seguridad), el pilarense avanzó otra posición y quedó 13° en la pista en los giros iniciales.

La grilla de partida del GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull). Carlos Sainz Jr. (Williams). Liam Lawson (Racing Bulls). Andrea Antonelli (Mercedes). George Russell (Mercedes). Yuki Tsunoda (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Isack Hadjar (Racing Bulls). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin). Lewis Hamilton (Ferrari). Gabriel Bortoleto (Sauber). Lance Stroll (Aston Martin). Oliver Bearman (Haas). Franco Colapinto (Alpine). Nico Hülkenberg (Sauber). Pierre Gasly (Alpine). Esteban Ocon (Haas)*. Alexander Albon (Williams)*.

*Salieron desde los boxes.

Así se largó el GP de Azerbaiyán en la F1.

Las carreras que le quedan a Colapinto con Alpine en 2025

Gran Premio de Singapur - Domingo 5 de octubre a las 9 horas de Argentina.

GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?