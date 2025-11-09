Franco Colapinto en vivo: larga 16° en el GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto, en una dura final en Brasil tras el choque en la Sprint.

Franco Colapinto larga 16° en el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 con el Alpine, después de una Sprint complicada tras el fuerte choque en el autódromo de Interlagos, San Pablo. El piloto argentino de 22 años saldrá desde el fondo en la parrilla, mientras que su compañero galo Pierre Gasly lo hará desde la novena colocación. Los cambios en el Red Bull de Max Verstappen beneficiaron a "Fran", ya que debido a ello el tetracampeón neerlandés arrancará la prueba desde los boxes y ello generó que el bonaerense ganara un puesto. Lo mismo sucedió a último momento con Esteban Ocon (Haas).

Se trata de una competencia especial para el ex Williams: repitió el golpe en el trazado sudamericano, donde en el 2024 no le fue bien y para colmo sufrió la muerte de su querido abuelo Leónidas. Ahora, más allá de lo que ocurrió dentro de la pista, se tomó revancha ya que al fin se dio el anuncio oficial de la escudería francesa acerca de su continuidad confirmada en la segunda butaca para el 2026. El asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore confía nuevamente en el pilarense.

Colapinto larga 16° en Brasil: hora, TV en vivo y streaming para ver la carrera

El joven corredor pilarense saldrá desde la antepenúltima posición el domingo 9 de noviembre del 2025 desde las 14 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de Fox Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La grilla de partida del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Racing Bulls). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Pierre Gasly (Alpine). Nico Hulkenberg (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Lewis Hamilton (Ferrari). Lance Stroll (Aston Martin). Carlos Sainz Jr. (Williams). Franco Colapinto (Alpine). Yuki Tsunoda (Red Bull). Gabriel Bortoleto (Sauber). Max Verstappen (Red Bull, desde los boxes). Esteban Ocon (Haas, desde los boxes).

Cómo es el circuito de Brasil y por qué perjudica a Alpine

El histórico trazado de Interlagos no beneficia a la escudería francesa porque está considerado como uno de los autódromos "rápidos" de la Fórmula 1. Con dos rectas largas y dos zonas de DRS que permiten sobrepasos, hay velocidad plena en varios sectores y ello atenta contra las posibilidades de los monopostos rosas por el pésimo rendimiento de los motores Renault. Por lo tanto, es muy probable que al comienzo los vehículos funcionen bien pero con el correr de las vueltas su nivel decaiga, como ya le ha sucedido en varios Grandes Premios del vigente certamen.

Inauguración: 12 de mayo de 1940.

Nombre: José Carlos Pace.

Ciudad: San Pablo.

Vueltas: 69.

Curvas: 15.

Longitud del circuito: 4309 km.

Distancia de carrera: 306 km.

Velocidad máxima: 347.7 km/h.

Récord de vuelta: Valtteri Bottas con Mercedes en 2018, con 1m:10s:540.

Sentido: antihorario.

