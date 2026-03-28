Franco Colapinto, de la autocrítica a la advertencia del director de Alpine en Japón

Colapinto, de la autocrítica a la advertencia del director de Alpine en Japón

Franco Colapinto culminó este sábado a la madrugada una nueva Qualy en la Fórmula 1 y fue en el Gran Premio de Japón. El joven piloto habló tras la clasificación en la previa de la carrera del domingo y lanzó una fuerte autocrítica por su rendimiento en la pista. A su vez, recibió un mensaje por parte de un directivo de Alpine en referencia a lo que fue tanto su participación como la de Pierre Gasly en las últimas horas en el circuito de Suzuka.

El oriundo de Pilar largará en el puesto 15 de la grilla después de superar la Q1 y meterse en la segunda. Su compañero de equipo saldrá del séptimo lugar y estará más cerca de sumar puntos, algo que el propio Colapinto hizo hace algunas semanas en el GP de China. Sin embargo, todavía quedan cosas por mejorar en el monoplaza del argentino y lo dejó en claro en una entrevista con los medios minutos después de bajarse del A526.

La autocrítica de Colapinto tras el puesto 15 en la Qualy del Gran Premio de Japón

"Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor porque en la Qualy este fin de semana no estuvimos bien. Hoy mejoramos con respecto a ayer pero sigo estando lejos", esbozó Colapinto en diálogo con los medios tras la segunda tanda de clasificación. A su vez, aseguró que "hay que entender el por qué y laburar para mañana". Por otro lado, para las redes oficiales de Alpine aseguró que le "costó mucho" este fin de semana en la primera vez que corre en el circuito y que aún hay cosas para mejorar.

La advertencia del director de Alpine a Colapinto en el GP de Japón

"Trabajaremos duro y le daremos a Franco lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha", lanzó Steve Nielsen con respecto al desempeño del argentino en la pista de Suzuka. A su vez, lo comparó con Pierre Gasly y añadió que con este último repitieron el resultado de las clasificaciones de la carrera anterior, lo cual resulta "realmente prometedor".

Franco Colapinto largará en el puesto 15 en el Gran Premio de Japón

La grilla de partida en el Gran Premio de Japón

Andrea Kimi Antonelli. George Russell. Oscar Piastri. Charles Leclerc. Lando Norris. Lewis Hamilton. Pierre Gasly. Isack Hadjar. Gabriel Bortoleto. Arvid Lindblad. Max Verstappen. Esteban Ocon. Nico Hülkenberg. Liam Lawson. Franco Colapinto. Carlos Sainz. Alex Albon. Oliver Bearman. Sergio Pérez. Valtteri Bottas. Fernando Alonso. Lance Stroll.

Horarios del GP de Japón 2026 de F1

Este fin de semana, se disputará la tercera fecha del campeonato con el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka, que volverá al formato tradicional después de la sprint de China. A continuación, los días y horarios: