De qué cuadro es Franco Colapinto: por quién hincha el piloto de Fórmula 1

Franco Colapinto es hincha de un equipo de fútbol argentino.

Franco Colapinto es uno de los nombres propios del automovilismo argentino en la actualidad. Nacido en Pilar en 2003, el joven piloto logró abrirse camino en Europa desde muy chico y, con talento y constancia, llegó a la máxima categoría: la Fórmula 1. Allí, forma parte del reducido grupo de corredores que compiten al más alto nivel mundial, representando al país en un ámbito históricamente dominado por potencias extranjeras.

El equipo de fútbol de Colapinto

En paralelo a su carrera profesional, Colapinto mantiene una fuerte conexión con sus raíces. Y dentro de esa identidad argentina aparece una pasión muy clara: el fútbol. Más precisamente, su fanatismo por Boca Juniors, el club del cual es hincha desde chico y que suele mencionar cada vez que tiene la oportunidad.

El vínculo entre Colapinto y Boca no es superficial. Según distintas entrevistas y reportes, el piloto es un confeso fanático del equipo xeneize, al punto de haber incorporado referencias al club en su carrera deportiva. Por ejemplo, utilizó el número 12 en su monoplaza en alusión directa a “La 12”, como se conoce a la hinchada de Boca.

Además, su pasión se refleja en gestos constantes: desde vestir la camiseta azul y oro en momentos públicos hasta prometer que celebrará un eventual podio en Fórmula 1 con un guiño hacia el club. Incluso, el propio Boca Juniors lo ha reconocido en redes sociales en más de una ocasión, reforzando ese vínculo simbólico entre el piloto y la institución.

Colapinto también ha contado que una de las cosas que más extraña mientras compite en el exterior es ir a la cancha, a La Bombonera, lo que demuestra que su fanatismo sigue intacto pese a la distancia y las exigencias de la élite del automovilismo.

Colapinto: un representante argentino

En cuanto a su carrera, su llegada a la Fórmula 1 marcó un hito para el deporte argentino, ya que hacía años que el país no tenía representación en la categoría. Su paso por equipos como Williams y luego su continuidad en la categoría lo posicionan como una de las grandes promesas del automovilismo internacional.

Franco Colapinto combina dos pasiones muy argentinas: la velocidad y el fútbol. Mientras compite en los circuitos más importantes del mundo, lleva consigo los colores de su equipo de Boca, demostrando que, incluso en la cima del deporte motor, el sentimiento por un club puede seguir siendo parte fundamental de la identidad.