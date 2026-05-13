Fantino dijo una burrada y Jairo Straccia lo domó de una forma nunca antes vista: "Es tan obvio"

Fantino dijo una burrada y Jairo Straccia lo domó de una forma nunca antes vista.

En Radio Led, el periodista Jairo Straccia cruzó de forma letal a Alejandro Fantino por su intento de deslegitimar el reclamo de la Marcha Federal Universitaria. En Buenas Tardes China, Straccia expuso la falsa dicotomía del conductor de Neura entre la realidad de los trabajadores y la necesidad de profesionales formados por el Estado.

La polémica estalló luego del editorial de Fantino en su canal digital. Allí, con un video de un obrero en la ruta, cuestionó la legitimidad de la protesta. "Quisiera saber si este mundo que va a marchar hoy conecta con ese otro mundo. El tipo venía a cincuenta, a cuarenta, un laburante. El tipo luchaba para tratar de llegar y poner un tanque de agua", relató el presentador.

Para rebatir la postura de la figura de Neura, Straccia enumeró los procesos indispensables detrás de esa escena cotidiana. "El punto me parece espectacular. Porque vos para instalar un tanque de agua vas a necesitar algún ingeniero civil que haga las obras de infraestructura", explicó Jairo Straccia.

Acto seguido, sumó al cálculo la labor de expertos en hidráulica, medio ambiente, arquitectura y urbanismo. "Si vas a hacer solo la conexión en la casa vas a tener que hablar con un profesional de la ingeniería", remarcó con firmeza.

Fantino dijo una burrada y Jairo Straccia lo domó de una forma nunca antes vista.

La conclusión de Straccia sobre los dichos de Fantino

Finalmente, cerró su descargo con una conclusión rotunda que sepultó el intento divisionista de Alejandro Fantino. "Es tan obvio que las dos realidades se tocan, que ese tanque de agua únicamente va a llegar a funcionar después de la intervención de un montón de profesionales, que se cae por sí sola la idea de las dos realidades que quiere instalar", expresó y sentenció: "Si no tenés profesionales formados en la universidad pública, ese tanque de agua no lo podés instalar".