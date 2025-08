El primer "palito" viral de Franco Colapinto a Alpine tras la insólita demora en boxes

El ¿palito? de Franco Colapinto a Alpine en las redes sociales.

Franco Colapinto lanzó el primer "palito" público contra Alpine después del fracaso estrepitoso en el Gran Premio de Hungría 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino de sólo 22 años se marchó frustrado del autódromo de Budapest por el 18° puesto conseguido cuando había largado 14°, más allá del error propio en la segunda curva que lo hizo perder cuatro posiciones de arranque.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@francolapinto), el ex Williams les dejó en claro a sus cinco millones de seguidores en dicha aplicación que continúa molesto por las insólitas demoras en los boxes en ambas paradas en el emblemático circuito de Hungaroring. De hecho, le dio un Like (Me Gusta) a una publicación acerca de que McLaren tardó apenas 1.94 segundos en la única detención del ganador Lando Norris. En un contraste absoluto, la escudería francesa demoró más de 11 segundos en la primera oportunidad y más de 7 en la segunda ocasión. Inadmisible para la elite que marca la máxima categoría del automovilismo mundial.

El ¿palito? de Franco Colapinto a Alpine en las redes sociales.

Lo que tampoco se comprende demasiado es por qué Colapinto paró en los boxes cuando sólo iban 14 vueltas, algo que después el propio pilarense explicó que fue una equivocación grosera. "Paramos muy temprano. Tardamos creo que 9 segundos en la primera (detención) y después 10 en la otra... Así que perdimos mucho tiempo".

"Después tuve como ocho banderas azules (para dejar avanzar a otros pilotos) porque me pasaron dos veces los mismos porque paramos tan temprano, así que habré perdido otros 15 o 20 segundos con los rezagados...", disparó "Fran" con ESPN post final. Por ejemplo, Lando Norris ganó con el McLaren con una sola detención en los boxes.

En medio de la crisis absoluta de Alpine en la Fórmula 1, no está garantizada la continuidad de Colapinto en el segundo asiento hasta el final de la vigente temporada. Sin embargo, el galo Pierre Gasly sí completará la campaña como el corredor principal de la escuadra rosa, a la espera de las mejoras prometidas por el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore en la antesala a la reestructuración general de la F1 en el 2026.

¿Cuándo corre de nuevo la Fórmula 1 en 2025?

A la espera de la confirmación de la presencia de Colapinto con Alpine, la siguiente presentación será el GP de Países Bajos en el circuito de Zandvoort el domingo 31 de agosto desde las 10 horas de Argentina.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?