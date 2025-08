Franco Colapinto voló de bronca con Alpine por sus errores en Hungría: "Un desastre"

La bronca de Colapinto por la flojísima carrera en Hungría con el Alpine.

Franco Colapinto terminó 18° en el Gran Premio de Hungría 2025 de la Fórmula 1 y, pocos minutos después de terminada la carrera en Budapest, dialogó con los medios de comunicación. El piloto argentino de Alpine, de 22 años, analizó lo que sucedió en el emblemático circuito de Hungaroring y dejó en claro que el resultado final no fue el esperado para nadie dentro de la escudería francesa.

Durante la charla con ESPN, el ex Williams afirmó que "hay que verlo ahora con los ingenieros en el box, pero no fue mala la largada en sí". Igualmente, detalló: "No tuve nada de grip atrás, me pasé de largo en la (curva) 2, había ganado algún puesto y después perdí muchos, así que una pena eso". Al mismo tiempo, se mostró fastidioso por haber ido a los pits cuando apenas iban 14 vueltas: "Paramos muy temprano. Tardamos creo que 9 segundos en la primera y después 10 en la otra... Así que perdimos mucho tiempo. Después tuve como ocho banderas azules (para dejar avanzar a otros pilotos) porque me pasaron dos veces los mismos porque paramos tan temprano, así que habré perdido otros 15 o 20 segundos con los rezagados".

Para terminar, Colapinto insistió en la Fórmula 1 con que fue "una carrera para el olvido, la verdad que un desastre, la carrera en sí no fue buena". Y machacó finalmente: "No tuvimos un mal ritmo, pero no ejecutamos bien la carrera, tuvimos muchos errores. En la largada, después en los pits stops (paradas en los boxes)... No fue bien en general. Viene bien el descanso, obviamente que hay que seguir trabajando y mejorar para volver más fuertes".

Así terminó el GP de Hungría de F1: las posiciones finales

Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin). Gabriel Bortoleto (Sauber). Lance Stroll (Aston Martin). Liam Lawson (Racing Bulls). Max Verstappen (Red Bull). Kevin Antonelli (Mercedes). Isack Hadjar (Racing Bulls). Lewis Hamilton (Ferrari). Nico Hulkenberg (Sauber). Carlos Sainz Jr. (Williams). Alexander Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas). Yuki Tsunoda (Red Bull). Franco Colapinto (Alpine). Pierre Gasly (Alpine).

*Abandonó Oliver Bearman (Haas).

¿Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1?

A la espera de la confirmación de la presencia de Colapinto con Alpine, la siguiente presentación será el GP de Países Bajos en el circuito de Zandvoort el domingo 31 de agosto del 2025 desde las 10 horas de Argentina.

