La ira de Colapinto tras otra desastrosa parada de Alpine en boxes: "Dios mío"

Otra pésima parada de Colapinto con el Alpine en los boxes.

Franco Colapinto largó 14° con el Alpine en el Gran Premio de Hungría 2025, en la Fórmula 1, y al instante quedó 18° por un error propio. Sin embargo, otra vez lo complicó su propio equipo: en la vuelta 14 paró en los boxes para cambiar los neumáticos medios por los duros y la escudería francesa demoró siete segundos, es decir alrededor del triple del tiempo normal. "¡Dios mío, Dios mío!", se le escuchó decir en inglés "(Oh my God!)" al piloto argentino de 22 años mientras salía de nuevo rumbo a la pista, cuando se dio cuenta de lo que habían tardado en los pits para resolver una situación en la goma trasera derecha.

Al margen de los yerros que cometió el ex Williams y que también atentaron contra su propia carrera, lo concreto es que desde el staff claramente no están a la altura de las circunstancias con el transcurrir de las competencias. En un circuito que no permite demasiados sobrepasos y es muy cerrado, el haber perdido cuatro posiciones en la partida complicó un fin de semana que venía bien para "Fran" con el paso a la Q2 y la movida desde la 14° colocación en el emblemático trazado de Hungaroring para el automovilismo mundial.

Video: la mala largada de Colapinto en Hungría

Así se largó el GP de Hungría de 2025 de la F1

Charles Leclerc (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes). Fernando Alonso (Aston Martin). Lance Stroll (Aston Martin). Gabriel Bortoleto (Sauber). Max Verstappen (Red Bull). Liam Lawson (Racing Bulls). Isack Hadjar (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Lewis Hamilton (Ferrari). Carlos Sainz Jr. (Williams). Franco Colapinto (Alpine). Kevin Antonelli (Mercedes). Yuki Tsunoda (Red Bull). Pierre Gasly (Alpine). Esteban Ocon (Haas). Nico Hulkenberg (Sauber). Alexander Albon (Williams).

¿Cómo terminó Colapinto en sus carreras con Alpine?