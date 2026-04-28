Estudiantes argentinos competirán en Rumania por el podio mundial de autos autónomos

Lucio García Rompotis, Chiara Giannetto, Tomás Guzzo, Joaquín Marcoff y Nicolás Marchese tienen entre 20 y 25 años, estudian en la Universidad Argentina de la Empresa y, en mayo, van a representar a la Argentina en Rumania en una competencia internacional de inteligencia artificial aplicada a vehículos autónomos. Los acompaña el docente Santiago Martín, que oficia de mentor técnico del proyecto.

La Bosch Future Mobility Challenge es una competencia técnica internacional creada por el Bosch Engineering Center de Cluj en 2017, que convoca cada año a equipos universitarios de todo el mundo a desarrollar algoritmos de conducción autónoma sobre vehículos a escala 1:10 que deben navegar en un entorno que simula una ciudad inteligente en miniatura.

Los equipos trabajan durante aproximadamente seis meses en funcionalidades como mantenimiento de carril, navegación en intersecciones, reacción a semáforos y respuesta a otros participantes del tráfico. Al final, presentan sus soluciones ante un jurado internacional que premia a los mejores equipos con importantes premios. En su edición 2025, solo 22 equipos fueron seleccionados entre 78 postulantes de todo el mundo. El UADE Racing Team es el único equipo argentino entre los clasificados.

Una historia de amistad, esfuerzo y convicción

Detrás del logro técnico hay una historia humana que lo hace todavía más significativo. Lucio, Tomás y Nicolás se conocen desde la secundaria técnica en el Instituto La Salle, donde forjaron una amistad que con el tiempo derivó en un proyecto concreto: fundar juntos LTM Software, su propia empresa de tecnología. Fue precisamente LTM Software quien aportó parte del financiamiento para que el equipo pudiera llegar hasta aquí.

El resto lo pusieron los cinco estudiantes de su bolsillo, en un esfuerzo personal que habla tanto de su compromiso como de la ausencia de estructuras de apoyo institucional para iniciativas de este tipo en Argentina. No hubo becas ni fondos universitarios. Solo cinco jóvenes que decidieron ir por más.

Por qué es una oportunidad para sponsors

Esta es una historia con todos los ingredientes que una marca necesita para conectar con audiencias jóvenes, tecnológicas y con proyección internacional: estudiantes que construyeron algo extraordinario desde cero, una instancia competitiva global, y un viaje a Europa que tiene fecha y destino concretos.

Asociarse al UADE Racing Team significa:

Visibilidad internacional. El equipo y sus sponsors aparecen en el sitio oficial de la BFMC, con alcance a universidades, empresas tecnológicas y medios especializados de todo el mundo.

Contenido auténtico. El proceso de preparación, el viaje y la competencia generan contenido real y de alto impacto para redes sociales, prensa y comunicación corporativa.

Vínculo con talento joven. Los integrantes del equipo son exactamente el perfil que empresas de tecnología, ingeniería y movilidad buscan para sus próximas generaciones.

Propósito con nombre y apellido. No es un patrocinio genérico: hay cinco estudiantes concretos, con una historia verificable, viajando a representar al país.

Todo el proceso, desde el taller hasta Rumania, se documenta en tiempo real en Instagram: @uracingteam