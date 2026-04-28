La chicana de Jorge Rial al Pelado Trebucq en vivo.

Jorge Rial condujo este último lunes 27 de abril una nueva emisión de Argenzuela, un programa que ya es parte central de C5N por sus altos índices de audiencia. Allí, el reconocido periodista y su equipo analizaron a Victoria Villarruel; su peso en el gobierno actualmente y la posibilidad de que sea candidata en una fórmula presidencial de cara al 2027.

En determinado momento, mostraron imágenes de la vicepresidenta, escoltada por agentes de seguridad. Uno de ellos llamó la atención del ex Intrusos, debido a su parecido con Esteban Trebucq. "Boludo, que crisis. Vi algo ahí que me conmovió. La crisis del periodismo es terrible. ¿Vos viste quién estaba cuidándola? El Pelado Trebucq", bromeó.

"No, no era Trebucq", replicaron sus compañeros entre risas. "Poné el arranque, es el Pelado Trebucq", aseguró Rial, mientras la producción volvía a pasar las imágenes. "Pobre pelado boludo, es la crisis del periodismo, con un solo laburo no se puede", concluyó.

Esteban Trebucq criticó al gobierno de Javier Milei

A pesar de posicionarse asíduamente a favor del gobierno de Javier Milei, el Pelado Trebucq advirtió en el pase de anoche con Luis Majul que Adorni "ya no juega" el "partido" por la candidatura para ser jefe de gobierno porteño por parte de La Libertad Avanza, alegando además que hay "dos mujeres enojadas con el tema de Adorni en el Gobierno".

Esteban Trebucq, reconocido periodista de LN+.

"¿Dos mujeres? ¿Una es Patricia Bullrich?", inquiso Majul. "Tengo entendido que sí", le contestó su compañero. "¿Y la otra en Sandra Pettovelo?", preguntó su interlocutor. "Entiendo que levantó la voz en algún tipo de reunión", afirmó Trebucq. En esa misma línea, puso en duda la presencia de la actual ministra de Capital Humano durante la rendición de cuentas que Adorni tendrá que hacer en la Cámara de Diputados este miércoles por la mañana: "Hay que ver si Pettovelo va el miércoles a la Cámara de Diputados. Calculo que sí".