Desesperada búsqueda de dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata en kayak y no volvieron

Alcides Ledesma y José Luis Herrera, dos amigos que fueron a pescar y desaparecieron, son intensamente buscados desde el domingo. Los hombres habían partido desde la localidad bonaerense de Villa Domínico, partido de Avellaneda, a bordo de una camioneta Peugeot partner color blanca cerca de las 9.30.

La pareja de uno de ellos, relató que se dirigían al Parque del Rio de Avellaneda y nunca volvieron. Tras no saber nada de ellos durante varias horas, familiares y allegados radicaron la denuncia en una comisaría de la zona. La causa fue caratulada como "averiguación de paradero" y quedó en manos de la UFI N° 1 de Avellaneda.

Según la declaración de la mujer, habían llevado un bote tipo kayak de color gris amarrado al vehículo. La camioneta fue encontrada estacionada en la orilla del río, pero no detectaron rastros de los pescadores. En la costanera de la zona sur del conurbano bonaerense, Prefectura Naval montó un fuerte operativo con helicópteros y embarcaciones para dar con su paradero, pero recién lo hizo 24 horas después.

¿Quiénes son los amigos desaparecidos en el Río de La Plata?

Ledesma, de 47 años y nacionalidad paraguaya, iba vestido con una campera de color amarilla flúor, debajo llevaba una remera de mangas largas de muchos colores vivos, un pantalón gris y una gorra de la cual no se precisó el color. De Herrera hasta el momento no trascendieron detalles.

“Los dos se iban a pescar, siempre van juntos a pescar, cargaron las cosas y se fueron, iban para el Parque del Rio de Avellaneda”, declaró la pareja de Ledesma a la Policía y precisó que el hombre se llevó su celular y sus elementos de pesca.

Por otro lado, Aldana Ledesma, hija de Alcides, se mostró angustiada a más de 48 horas de la desaparición de su padre y su amigo. La joven cuestionó que aún no les hayan brindado ningún tipo de información: "No nos están diciendo nada”.

“Mi papá venía bastante seguido acá, venía con sus amigos de pesca, con los vecinos; y siempre en los climas así lo posponían para otro día porque justamente sabían que la marea subía muchísimo”, aclaró la joven en diálogo con Mediodía Noticias (El Trece). Aldana también contó que los dos hombres llevaban puestos chalecos salvavidas y aseguró que los testigos sostienen que "los vieron cuando ellos llegaron y cuando desaparecieron”.

La búsqueda

Desde redes sociales, sus familiares lanzaron una búsqueda y piden colaboración tanto para difundir como para aportar cualquier dato que les permita saber dónde están. “Pedimos ayuda a la comunidad que pueda aportar cualquier dato de estás dos personas que desaparecieron en la zona de Avellaneda, Villa Dominico, en el Parque del Río”, escribieron en una publicación difundida en Instagram este lunes por la noche.

“Fueron a pescar, entraron al rio con un bote (kayak) y desaparecieron en el río, ya se hizo la denuncia pero necesitamos que la búsqueda sea más intensa por que desaparecieron hace 24 horas y no se sabe nada”, agregaron. “Por favor les pedimos difundir lo más rápido posible, mientras más lejos llegue esta información más rápido los encuentran”, suplicaron.