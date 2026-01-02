Se tiró al río de Quilmes en Año Nuevo y no volvió: 48 horas de búsqueda

Continúa la búsqueda de un hombre que ingresó al Río de la Plata a la altura de La Ribera de Quilmes junto con otras dos personas durante la víspera de Año Nuevo. Desde hace más de 48 horas que no hay señales del hombre, por el que se desplegó un operativo que incluyó a personal de Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil.

Un amplio rastrillaje de búsqueda comenzó desde el inicio del 2026 a la altura del muelle del Club Pejerrey, en el partido bonaerense de Quilmes, para dar con uno de los tres hombres que se arrojaron al agua el miércoles 31 de diciembre. Pese a las advertencias de los guardavidas sobre el peligro de las correntadas, el grupo decidió zambullirse en medio de los casi 40 grados de sensación térmica.

Según trascendió, los tres fueron arrastrados por la corriente luego de ingresar al río. Uno de ellos pudo salir por sus propios medios y otro fue rescatado por guardavidas. Sin embargo, el tercero no logró mantenerse a flote. Del rastrillaje participan Defensa Civil, el cuerpo de guardavidas, bomberos voluntarios, Prefectura Naval y personal de emergencias, según el medio local Info Quilmes.

En medio de la búsqueda del hombre, llamado Jonathan y de unos 33 años, las tareas se vieron condicionadas por una fuerte crecida del río que afectó toda la La Ribera de Quilmes. Las autoridades volvieron a solicitar a la población que respete las indicaciones de seguridad y evite ingresar al agua en zonas no habilitadas o cuando las condiciones no son seguras.

"Si alguien lo ve o sabe algo pido por favor Gente que de comuniquen conmigo si saben de alguien que está en algún hospital, pongo su foto para que lo reconozcan", escribió Mirella González en su cuenta de Facebook, quien dice ser sobrina de "Kuky", el hombre buscado en el río.

Un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay

La trágica muerte de un adolescente de 14 años conmocionó a la provincia de Neuquén. El joven, identificado como Thiago, se encontraba en las aguas de Prima Terra, en el río Limay, cuando fue arrastrado por la corriente y murió ahogado.

El hecho ocurrió en el sector de La Herradura cerca de las 15 horas de este jueves 1 de enero, según indicó el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla, en declaraciones a LM Neuquén. En la zona trabajaron personal de Prefectura, bomberos, Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio.

En el lugar había otras familias que también celebraban el comienzo del 2026. Cabe recordar que se trata de la segunda muerte en menos de un mes. A comienzos de diciembre del 2025, otro menor de 13 años también falleció ahogado después de ser arrastrado por la corriente del río Limay. Sus restos fueron hallados luego de 72 horas de búsqueda, en la altura del Tercer Puente, una zona de difícil acceso.