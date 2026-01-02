Tragedia en Neuquén: un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay

Un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay de Neuquén

La trágica muerte de un adolescente de 14 años conmoción a la provincia de Neuquén. El joven, identificado como Thiago, se encontraba en las aguas de Prima Terra, en el río Limay, cuando fue arrastrado por la corriente y murió ahogado.

El hecho ocurrió en el sector de La Herradura cerca de las 15 horas de este jueves 1 de enero, según indicó el jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla, en declaraciones a LM Neuquén. En la zona trabajaron personal de Prefectura, bomberos, Policía de Neuquén y Defensa Civil del municipio.

Se trata de la segunda muerte de un preadolescente en menos de un mes en el río Limay

En el lugar había otras familias que también celebraban el comienzo del 2026. Cabe recordar que se trata de la segunda muerte en menos de un mes. A comienzos de diciembre del 2025, otro menor de 13 años también falleció ahogado después de ser arrastrado por la corriente del río Limay. Sus restos fueron hallados luego de 72 horas de búsqueda, en la altura del Tercer Puente, una zona de difícil acceso.

La decisión de Neuquén tras lo acontecido

Las autoridades neuquinas reiteraron la solicitud de extremar las precauciones en la zona y respetar las recomendaciones de seguridad en los ríos, especialmente en las zonas no habilitadas para meterse al agua.