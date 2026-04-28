Tras inaugurar un centro universitario, Kicillof defendió la educación pública y apuntó contra el ajuste de Milei

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una jornada de recorrido por obras, entrega de escrituras gratuitas, inauguración de espacios universitarios, y el tramo de la Ruta Provincial Nro 85 en el municipio de Coronel Suárez y Guaminí. “Nosotros nunca vamos a convalidar tanta crueldad ni a derrumbar los sueños de nuestro pueblo: acá está el Gobierno de la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”, exclamó el mandatario bonaerense.

A partir de una inversión de $14.927 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la repavimentación de la RP Nº85 abarcó 23 kilómetros en el tramo Guaminí-Huanguelén. Los trabajos realizados representan una mejora sustancial para el sector agrícola-ganadero y para la conectividad regional, en la que se beneficia al traslado de 1.500 vehículos que la transitan diariamente.

Tras inaugurar el tramo de la ruta, Kicillof historizó sobre lo ocurrido: "Nunca había ocurrido que un Presidente llegara y paralizara todas las obras públicas: solo en nuestra provincia frenó más de mil que estaban en marcha, muchas de ellas con un gran grado de avance”.

En ese marco, la nueva planta permitirá ampliar el suministro de agua potable en el distrito e incorporar un tratamiento específico para reducir la presencia de arsénico. La obra, que fue retomada con financiamiento provincial tras su paralización por parte del Gobierno nacional incluyó la construcción de una cisterna con estación de bombeo, la provisión e instalación de tanques, el tendido de cañerías de interconexión y la puesta en valor del laboratorio.

“Hoy es un día histórico para Guaminí porque estamos inaugurando obras estratégicas que no solo van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que también van a generar mejores oportunidades para las próximas generaciones”, sostuvo el mandatario bonaerense y exclamó: “En los pueblos del interior, donde muchas veces la falta de infraestructura ha impuesto un techo al crecimiento, es el Estado el único que puede asumir el compromiso de planificar e invertir en los proyectos que facilitarán el desarrollo”.

Coronel Suárez

Por otro lado, el gobernador encabezó la ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS) incluyó oficinas y salas de reuniones, se suma el proyecto en ejecución de cuatro nuevas aulas que brindarán mejores condiciones de aprendizaje a los 400 estudiantes que cursan allí ocho carreras universitarias del Programa Puentes. Asimismo, las autoridades entregaron 43 netbooks del Programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos del nivel secundario y recorrieron los avances de obra del edificio del Centro de Educación Física Nº70.

"Mientras Milei ataca a las universidades nacionales y recorta sus recursos, a nosotros nos llena de orgullo seguir ampliando centros universitarios en el interior de la Provincia”, detalló el mandatario bonaerense en diálogo con medios locales.

“La educación pública y el acompañamiento del Programa Puentes es lo que permite que millones de pibes y pibas puedan continuar sus estudios superiores sin importar dónde hayan nacido ni cuántos recursos tengan", expresó el gobernador tras inaugurar el espacio educativo en Coronel Suárez.

“Aunque algunos quieran imponer la idea de que al Estado hay que dinamitarlo, en la Provincia estamos convencidos de que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Los vecinos necesitaban este centro de educación física, las computadoras y las escrituras: si no existiera un Estado presente, no iba a venir aquí el sector privado a dar respuesta”.

Estado presente

Asimismo, junto con el intendente local, Ricardo Moccero, a través del programa Mi Escritura Mi Casa, se otorgaron 162 escrituras gratuitas a familias del distrito y en favor del municipio para lotes donde se construirán nuevas viviendas.

En este sentido, Moccero reflexionó: “En este contexto es imprescindible el trabajo articulado del municipio con el Gobierno provincial para lograr mejoras en educación, salud, seguridad e infraestructura”. “Ante un programa económico nacional que ajusta y atenta contra el trabajo, tenemos un Gobernador que promueve conciencia colectiva y solidaria, y que nos trae las inversiones que nos permiten cuidar a nuestros vecinos”, agregó el intendente local.

Obra pública

En el marco de la actividad, se incorporó una pala cargadora frontal que será utilizada para optimizar la red de caminos rurales en Golondrinas, Panadería Vieja y Otoño. A su vez, el municipio recibió 10 máquinas de coser industriales que se destinarán al Taller Textil local, donde desarrolla sus tareas la cooperativa Textiles del Sudoeste, integrada por 30 trabajadoras desvinculadas de la firma DASS.

Al cierre, el gobernador Axel Kicillof reafirmó la continuidad de las políticas públicas orientadas a ampliar derechos, pese al contexto adverso. En esa línea, planteó que, frente a las propuestas de ajuste, la provincia apuesta a fortalecer áreas clave como la educación, la salud, la producción y el empleo.