Vuelven las canciones que desafiaron al poder: el espectáculo que rescata una época incómoda

El espectáculo que rescata una época incómoda.

La destacada artista Laura Manzini presenta un repertorio de canciones de los '60 y los '70 que marcaron una época y las rescata en medio de tiempos aciagos para la cultura argentina. El repertorio elegido, el bar que oficia de punto de encuentro y los artistas reivindicados, desde Nacha Guevara hasta Marikena Monti.

El espectáculo está compuesto por aquellas canciones que fueron parte del Instituto Di Tella, del café concert y de la nueva canción. Un repertorio que, en aquellos años ´60 y ´70 marcaron una época. Artistas como Jorge Schusheim, Jorge de la Vega, Carlos Perciavalle, Nacha Guevara, Marikena Monti, y Gian Franco Pagliaro, entre otros, que fueron protagonistas, en escenarios icónicos, de este repertorio que hoy sigue vigente en la voz de Laura Manzini.

El show de Manzini, destacada artista del musical argentino, puede verse los domingos a las 18.30 horas en el Teatro Bar 880 (Defensa 880), en el barrio de San Telmo. La propuesta cuenta con piano en vivo de Damián Baez, y dirección general de Marina Svartzman. Las entradas pueden adquirirse en el teatro o bien vía reservas por el teléfono 11 6570-6084.

"Me convocaron de La Botica del Ángel para cantar unos temas de café concert ya que Eduardo Bergara Leumann fue uno de los creadores de este género en Argentina. Ahí me di cuenta que no conocía nada de ese género musical. La curiosidad me fue llevando a los años ´60 y ´70, y al escuchar las canciones me di cuenta que tenía una vigencia que asusta. Ahí decidí que este espectáculo sería mi trinchera, mi lugar de resistencia en un momento donde hay que rescatar esas utopías y volverlas realidad", sostiene Laura Manzini sobre el espectáculo que recorre un parte de destape cultural muy activo en el país.

Las canciones más resonantes del Di Tella en los '60 y los '70