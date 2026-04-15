José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid, fallece a los 96 años

FOTO DE ARCHIVO. Las sombras de los periodistas sobre el escudo del Real Madrid durante una rueda de prensa en Madrid, España

​La leyenda del Real Madrid José Emilio Santamaría, un defensa que ‌ganó cuatro ‌Copas de Europa con el club, ha fallecido a los 96 años, según anunció el miércoles el equipo español.

El internacional uruguayo se incorporó al Madrid en 1957 y ​llegó a ⁠conquistar una Copa Intercontinental, seis ‌títulos de liga y una ⁠Copa del Rey, ⁠disputando 337 partidos a lo largo de nueve temporadas.

"Santamaría siempre será recordado como ⁠uno de los grandes ​símbolos de nuestro club. ‌Formó parte de un ‌equipo que quedará en la memoria ⁠de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo", dijo ​el presidente ‌del Real Madrid, Florentino Pérez, en un comunicado.

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Santamaría jugó 25 partidos con Uruguay y también representó a España en ⁠16 ocasiones. Jugó con Uruguay en la Copa Mundial de 1954 en Suiza y más tarde con España en la Copa Mundial de 1962 en Chile.

Tras su carrera como jugador, ‌dirigió a la selección olímpica española en los Juegos Olímpicos de México 1968 y en los de Moscú 1980. También fue seleccionador de España ‌en el Mundial de 1982, celebrado en su propio país, y estuvo al ‌frente ⁠del Espanyol durante siete temporadas, en las que dirigió ​252 partidos.

Con información de Reuters