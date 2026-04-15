José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid, fallece a los 96 años

La leyenda del Real Madrid José Emilio Santamaría, un defensa que ganó cuatro Copas de Europa con el club, ha fallecido a los 96 años, según anunció el miércoles el equipo español.
El internacional uruguayo se incorporó al Madrid en 1957 y llegó a conquistar una Copa Intercontinental, seis títulos de liga y una Copa del Rey, disputando 337 partidos a lo largo de nueve temporadas.
"Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo", dijo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en un comunicado.
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Santamaría jugó 25 partidos con Uruguay y también representó a España en 16 ocasiones. Jugó con Uruguay en la Copa Mundial de 1954 en Suiza y más tarde con España en la Copa Mundial de 1962 en Chile.
Tras su carrera como jugador, dirigió a la selección olímpica española en los Juegos Olímpicos de México 1968 y en los de Moscú 1980. También fue seleccionador de España en el Mundial de 1982, celebrado en su propio país, y estuvo al frente del Espanyol durante siete temporadas, en las que dirigió 252 partidos.
Con información de Reuters