¿Cuántos hijos tienen Enzo Fernández y Valentina Cervantes?

Enzo Fernández y Valu Cervantes iniciaron su relación en la adolescencia y crecieron juntos en cada etapa

La historia de Enzo Fernández y Valu Cervantes ha despertado un gran interés por el recorrido que hicieron juntos desde su adolescencia. La pareja, hoy consolidada, forma una familia que creció al ritmo de la carrera del futbolista y la exposición mediática que los acompaña desde el Mundial de Qatar 2022.

El inicio del vínculo entre Enzo Fernández y Valu Cervantes

El vínculo entre Enzo Fernández y Valu Cervantes comenzó en 2018, cuando ambos vivían en San Martín, provincia de Buenos Aires. Ella tenía 17 años y él 16 cuando coincidieron por primera vez durante unas vacaciones familiares en Mar del Tuyú. Aunque el encuentro fue casual, el acercamiento se profundizó y hacia fines de ese mismo año iniciaron una relación formal.

Durante su adolescencia decidieron convivir. En ese período, el joven mediocampista estaba en la quinta división de River Plate y todavía no contaba con sueldo profesional. La rutina diaria de ambos estaba atravesada por largas horas de transporte: él viajaba hacia el club mientras ella se dirigía a su trabajo en un call center de la zona de Urquiza.

La llegada de Olivia, la primera hija de la pareja

El 7 de mayo de 2020 la pareja recibió a Olivia, su primera hija. En ese momento, Fernández tenía 19 años y Cervantes 20. Vivían en un monoambiente en Villa Urquiza que era financiado por el entonces representante del jugador. La situación económica era ajustada: ella trabajaba en un call center y él aún no recibía salario como profesional. La ropa de la bebé, incluso, era comprada de segunda mano a través de plataformas digitales.

A partir del nacimiento de Olivia, la pareja inició una etapa marcada por la búsqueda de estabilidad mientras el futbolista avanzaba en su carrera deportiva. Ese crecimiento se vio reflejado poco tiempo después, cuando Fernández debutó en el fútbol europeo y fue convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial de Qatar 2022.

La consolidación familiar tras el Mundial de Qatar

El Mundial significó un punto de inflexión en la vida de Enzo Fernández. Su participación en el torneo, incluido su recordado gol a México, lo ubicó como una de las figuras más destacadas de la selección argentina. Fue reconocido como el mejor jugador joven del certamen y pasó a ocupar un lugar central en el equipo campeón.

Tras el Mundial de Qatar, la pareja anunció la llegada de su segundo hijo, Benjamín, nacido en 2023

En medio de ese presente profesional, la familia volvió a crecer. En mayo de 2023, un día después del tercer cumpleaños de Olivia, la pareja anunció que esperaba a su segundo hijo. El mensaje, publicado en redes sociales, reflejaba la felicidad por la llegada de un nuevo integrante. Finalmente, el 26 de octubre nació Benjamín.

¿Cuántos hijos tienen Enzo Fernández y Valentina Cervantes?

Enzo Fernández y Valu Cervantes tienen dos hijos: Olivia y Benjamín. El menor de la familia, que ya cumplió dos años, suele aparecer frecuentemente en los perfiles de su madre, donde se comparten videos y fotografías de su crecimiento.

A lo largo de los años, la pareja atravesó etapas de sacrificio, mudanzas y logros profesionales que fortalecieron su vida familiar. Hoy continúan construyendo su historia mientras comparten parte de su intimidad en redes sociales, donde sus hijos ocupan un rol protagónico en las publicaciones.