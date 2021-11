El palo de Ruggeri a Chile y su candidato para clasificar a Qatar: "Si tengo que elegir"

Oscar Ruggeri contó en ESPN F90 cuál es su próximo candidato para clasificar al Mundial de Qatar 2022 y apuntó contra Chile.

La Selección Argentina clasificó al Mundial de Qatar 2022 tras el empate ante Brasil en San Juan y gracias a la posterior derrota de Chile ante Ecuador. El conjunto nacional es la decimotercera selección en lograr el pasaje al certamen que se desarrollará en el país asiático. A falta de cuatro fechas para el final del clasificatorio restan definir el equipo que jugará el repechaje y dos cupos más para la cita mundialista. Oscar Ruggeri definió en ESPN F90 cuál es uno de sus candidatos y disparó contra la "Roja".

Como es sabido, el "Cabezón" mantiene una amistad de años con Ricardo Gareca con quien compartió plantel en Boca Juniors y River Plate y es por eso que de ahora en más hinchará por Perú. El elenco que dirige el "Tigre" ganó su partido correspondiente ante Venezuela en condición de visitante y se acomodó en el quinto puesto. Actualmente se encuentra en zona de "repesca" tal como sucedió antes de Rusia 2018 cuando dejó en el camino a Nueva Zelanda.

Luego del editorial de Sebastián "Pollo" Vignolo acerca del mal presente de Uruguay en las Eliminatorias abrió juego en la mesa del programa y uno de los primeros en dar su parecer fue el excampeón del mundo en 1986: "No puede seguir así, sino está afuera. Argentina le tiene que ganar a Chile el próximo. Quiero que le ganemos porque así el 'Flaco' Gareca mete a Perú allá arriba", sostuvo.

El conjunto peruano está un punto por encima de los chilenos que no la tienen nada fácil en los últimos cuatro partidos (Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay). "No me interesa cómo les vaya, que se arreglen. Argentina está adentro y ahora hincho por Perú. Si tengo que elegir entre Chile y Uruguay, elijo Uruguay", aseguró Ruggeri. Cabe destacar que la "Celeste" no está en su mejor momento y comparte puntaje con la "Roja" que tiene mejor diferencia de gol.

El "Cabezón" llamó al "Tigre" en pleno programa

Para coronar su fanatismo por el equipo "Blanquirrojo", el exdefensor llamó a Ricardo Gareca en ESPN F90 para hablar del buen rendimiento que tienen sus dirigidos: "Felicitaciones flaco. Te saludamos porque estamos con vos a morir". Después de un chascarrillo con Sebastián Domínguez, quien también saludó al técnico, Ruggeri continuó la charla en privado y dejó afuera a sus compañeros.

Próximas fechas de La Scaloneta

Fecha 15 - Jueves 27 de enero

Chile vs. Argentina en Santiago, a las 17:00

Fecha 16 - Martes 1 de febrero

Argentina vs. Colombia en Buenos Aires, a las 17:00

Fecha 17 - Jueves 24 de marzo

Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires, a las 17:00

Fecha 18 - Martes 29 de marzo