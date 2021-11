El polémico y vergonzoso comentario sexista de Ruggeri contra el Negro Bulos: "La levantás a tu señora"

En medio del debate luego de la dolencia de Julián Álvarez en el pubis que preocupó a todo River, Oscar Ruggeri habló del tema y lanzó un polémico comentario al aire al "Negro" Federico Bulos en ESPN.

Julián Álvarez encendió las alarmas en River mientras se prepara con la Selección Argentina para el duelo ante Uruguay. El delantero estrella del "Millonario" se realizó unos estudios en Montevideo por un dolor en el pubis por el que finalmente descartaron una posible lesión. Sobre este tema dialogaron en ESPN F90, Oscar Ruggeri contó su experiencia con la lesión y se desubicó con un polémico comentario para el Federico Bulos.

Para alivio de Marcelo Gallardo, la dolencia del atacante no pasó a mayores. Sin embargo no se tiene que descuidar ya que no sólo afrontará el compromiso de este viernes 12 de noviembre ante la "Celeste" y el partido ante Brasil en San Juan, sino lo que resta de la Liga Profesional. El joven nacido en Córdoba es el goleador del campeonato y además está en la mira de varios grandes de Europa.

Luego de la charla con el movilero Federico Bueno, quien desde Uruguay contó las novedades del jugador de "La Banda", el "Cabezón" detalló cómo él atravesó el mencionado problema físico: "Yo estuve 7 u 8 meses y no me operé. Empecé a hacer unos ejercicios que me enseñó el profe Weber de Alemania", acto seguido, ejemplificó el movimiento desde su silla lo que desató las risas cómplices de sus compañeros.

"Si el pibe (Álvarez) tiene pubis se tiene que cuidar. No sabés cuando se te va, es tremendo", afirmó. Carlos "Cai" Aimar le preguntó: "¿Caminando te dolía, Oscar?", a lo que el exdefensor de la Selección contestó: "Caminando me dolía, me sentaba en la cama y me paraba y me dolía". El descontrol entre los compañeros de equipo comenzó con una afirmación del "Pollo" Sebastián Vignolo que desató más risas: "Vamos a hacer trabajos de pubis".

Nuevamente el centro de atención fue el campeón del mundo con Argentina en 1986 quien hizo el ejercicio y a cada movimiento le agregó un "pac". Sobre esto Federico Bulos le consultó: "¿Con algo arriba o sin nada?" a lo que el "Cabezón" respondió: "Nada sin peso. Ahora, ¿Vos querés tener algo arriba? ¿Querés tener a tu señora? La levantas a tu señora". El periodista la siguió: "Ahora el fin de semana lo pongo en práctica".

La molestia en River por la dolencia de Álvarez

Desde el entorno de Marcelo Gallardo hay enojo con la Selección Argentina. Esto surgió luego de que los integrantes del cuerpo técnico del "Millonario" se enteraran, por medio de la televisión, un día después de la molestia que sufre el delantero. Algo similar sucedió con Franco Armani en una convocatoria previa y la actitud no gustó para nada en el club de Núñez.