El Pollo Vignolo le respondió a quienes lo tildan de mufa: "Uno tiene que decirlo"

El conductor enfrentó las acusaciones de forma contundente. Sebastián "El Pollo" Vignolo le respondió a quienes lo tildan de "mufa" en las redes sociales.

Fue contundente, no tuvo ningún tipo de filtros para manifestarse al respecto. El conductor Sebastián Vignolo es uno de los protagonistas más mencionados en las redes sociales y en las últimas semanas le han colocado el mote de "mufa". La razón es más bien estadística: en los últimos partidos que ha relatado partidos de River, el equipo de Gallardo no ha ganado por la liga local. Este fue motivo suficiente para que "El Pollo" rompa el silencio.

"No sigo las redes sociales, lo justo y necesario. Tengo gente que maneja mis redes, soy más de leer noticias en las redes sociales que de ver que opinan de mí. No soy muy cibernético", comenzó diciendo el periodista y relator cordobés, en diálogo con 442, restándole importancia a lo que los usuarios de la red social "del pajarito" expresan sobre su persona. Sin embargo, Vignolo enfatizó en el interés de los televidentes que lo siguen de lunes a viernes en F90, por ESPN.

Al respecto, Vignolo expresó: "A mí me importa más lo que nos dice el televidente cuando nos ve, la gente quiere que le hablemos bien de su equipo, pero uno tiene que decir lo que siente, lo que ve, no hablar ni bien ni mal. Aún con riesgo a equivocarse. Las redes no representan a la mayoría. Me centro en el cariño o la diferencia que te puede expresar la gente cara a cara. Me interesa que el programa sea mirado y por suerte tiene una gran cantidad de seguidores hace muchos años".

El Pollo Vignolo y su relación con los integrantes de F90 en ESPN

Sin preámbulos, "El Pollo" destacó: "La relación entre todos es excelente, adentro hay más debate que afuera, incluso afuera se discute poco, tenemos una gran relación fuera del aire. Muchas veces vamos a comer a lo de Cai Aimar o a lo de Daniel Arcucci, jugamos a la pelota una vez por semana entre los productores y periodistas, somos un grupo de tipos que se quieren y se respetan que hacen un programa hace 16 años".

"F90 se construye siendo un equipo fuerte adentro y por sobre todo afuera, con personajes, cada uno sabe lo que es, lo que representa que traspasa la pantalla, nadie está forzando ninguna personalidad. Tiene un gran equipo de producción, sentido de pertenencia, 90 es una comunidad. Es decir, nos defendemos, nos cuidamos, pero no quiere decir que no tengamos discusiones, pero nos manejamos como un equipo y es un equipo homogéneo, fuerte. Cualquiera que entra, en este caso Sebastián Domínguez, potencia el programa y se potencia él. Por otro lado, el Cabezón Ruggeri nos dio un toque distinto", sentenció Vignolo.