Luego de romperla contra Boca, Julián Álvarez está en la mira de dos equipos grandes de Europa

Luego de su gran desempeño en el Superclásico ante Boca dos grandes de Europa buscan a Julián Álvarez.

Si hubo un jugador que sobresalió en el Superclásico disputado el pasado domingo en el Estadio Monumental fue Julián Álvarez. El joven cordobés surgido en las inferiores del Club Atlético Calchín de su provincia que en 2015 llegó a River Plate la rompió contra Boca Juniors marcando los goles del triunfo y ya está en la mira de dos grandes de Europa.

Así lo anticipó el periodista Juan Patricio Balbi durante el programa ESPN F12 conducido por Mariano Closs y además dio los nombres de los equipos que quieren al delantero de la Selección Argentina. No sólo eso, sino que también mencionó a los que tenían intenciones de contratarlo en el mercado de pases anterior y finalmente no se concretó.

"Es el gran jugador del año de River, futbolista de la Selección Argentina que tiene boletos también para estar en la lista de cara al Mundial de Qatar 2022 y que vuelve a aparecer en el radar de los clubes europeos. Está en la mira del Milan de Italia y del Bayer Leverkusen de Alemania. Ya lo comparan con Crespo y en Milan hablan de que tiene características similares a Ante Rebíc el jugador croata que desde el 2019 juega en el club italiano".

Por otro lado agregó que todavía hay otros equipos que están interesados en el cordobés: "Además se suman viejos intereses por parte de Aston Villa y Ajax que en el mercado de pases anterior lo querían. La idea es esperar hasta diciembre. Su cláusula de salida es de 25 millones de euros para que no se vaya por una cifra baja", concluyó.

El reclamo de Marcelo Gallardo a Lionel Scaloni

No hay dudas que fue determinante para la victoria del "Millonario" ante Boca por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol. El delantero del que DT más ganador de la historia de River no quiere desprenderse para el encuentro ante Banfield por las Eliminatorias es el mejor del equipo actualmente. La crítica del "Muñeco" refiere a que el técnico de la Selección Argentina, a pesar de que lo convoca, no lo tiene en cuenta en los partidos.

Lo que se le viene al "Millonario"

El puntero del campeonato ya sabe cuando y en qué horarios jugará las próximas fechas. Visitará al "Taladro" el sábado 9 de octubre a las 18:00 y luego recibirá a San Lorenzo el 17 del mencionado mes a las 20:15. En una de las fechas entre semana jugará un trascendental partido ante Talleres de Córdoba en condición de visitante el 21 de octubre a las 21:15 y por último 4 días después jugará ante Argentinos Juniors en el Monumental.