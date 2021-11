Ruggeri y La Volpe se pelearon en el corte de ESPN F90: "Se picó"

Revelaron los detalles de lo que pasó en el corte después de la tensa pelea entre Oscar Ruggeri y Ricardo La Volpe en el programa del "Pollo" Vignolo en ESPN que casi termina mal.

La invitación a Ricardo La Volpe a ESPN F90 generó una tremenda polémica en el programa de Sebastián Vignolo. El cruce con Oscar Ruggeri era inevitable y sólo un comentario del exarquero recordando a Diego Armando Maradona encendió la mecha para que estalle la polémica. Horas después en la segunda edición del ciclo Marcelo "Cholo" Sottile dio detalles de lo que sucedió en el corte luego de la mencionada pelea.

La discusión comenzó minutos después de que el extécnico de la selección mexicana afirmara que no contaría ni con Edwin Cardona ni Juan Román Riquelme en sus equipos. Explicó sus fundamentos y posteriormente se refirió a "Pelusa" despectivamente. El "Cabezón" no se lo perdonó y de ahí en más hablaron sólo ellos durante casi 10 minutos en los que se tiraron palazos uno a otro. Por suerte no pasó a mayores pero no estuvo lejos.

"Es como que el clima se corta con una gilette, fue terrible lo de hoy al mediodía en la primera edición de F90. Se que ha sido levantado por varios medios. Sabíamos que iba a ser una charla muy tensa. Ahora en algún momento se puso picante. La verdad que tener a Oscar Ruggeri es un honor como compañero y Ricardo La Volpe tiene su estilo, su manera. Y en un momento se picó feo. Me gusta escucharlo", afirmó Vignolo a pesar de que cuestionó la opinión de su invitado sobre Juan Román Riquelme.

Luego de la presentación del programa y de darle lugar a sus compañeros, el "Cholo" Sottile fue a fondo con lo que pasó en la tanda publicitaria: "Nunca me pasó tanto que me escribieran en los cortes. ¿Qué pasó en el corte?, me preguntaron", a lo que el conductor respondió: "Lo tenemos filmado. No pasó nada, igual el "Cabezón" hizo lo que tiene que hacer". El panelista tomó la palabra nuevamente y dijo: "Además estaba Diego en el medio, me contaron que esto siguió en el grupo del Mundial de 1986", concluyó.

El fuerte cruce durante el programa

"Hay códigos. Los mismos códigos que a ustedes nos lo dejaban salir y Maradona salía todos los días. Te voy a decir cómo estaban", afirmó La Volpe y se colocó el barbijo en los ojos como señal de que el plantel "Albiceleste" en el 86 ignoraba la situación. Ruggeri salió al cruce: "Yo no lo vi nunca. Vos tenés claro todo y recién hablaste de códigos. El que no tiene códigos sos vos. Me extraña porque tenés 70 años y lo decís ahora que Diego no está vivo", respondió.

El exarquero campeón en Argentina 1978 aseguró: "Una cosa es que no pueda ir a comer. Como todos, sí salía", y esto enfureció más al panelista: "No la quieras arreglar ahora. Por que vos no dijiste que salía a comer. Dijiste que nosotros nos tapábamos los ojos". Me extraña de vos, porque si Diego estaría vivo ya te estaría contestando. Yo sé como fue ese Mundial".

Luego de acusar a Ruggeri de no saber nada de fútbol por las cosas que decía, el exdefensor lo picanteó con el torneo que perdió dirigiendo al "Xeneize": "Vos sos el fenómeno que viniste a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca tres partidos que lo dirigía mi nene de 4 años así sentado sin tocar nada. Un punto tenía que sacar Boca, no hiciste nada y te venís a hacer el fenómeno".

La Volpe le contestó: "Ese punto que me faltó significa que hice un montón de puntos para llegar hasta ahí. Fui un fenómeno" y nuevamente el "Cabezón" lo cruzó: "Fuiste un fenómeno ese campeonato, saliste segundo. Mirá lo que sos, que saliste con corbata roja en cancha de Boca. El premio al boludo del día. La Volpe dejate de joder. ¿Con qué fundamentos hablas si nunca ganaste nada?", culminó.