Argentina clasificó al Mundial 2022: cuándo empieza y cuánto sale viajar a Qatar

Qatar 2022 comenzó con la clasificación de la Selección. Esto es lo más buscado por los argentinos en Google de cara al próximo Mundial a disputarse en noviembre del mencionado año.

La Selección Argentina llegó al tan esperado objetivo luego del empate 0 a 0 ante Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Con la derrota de Chile por 2 a 0 ante Ecuador, el conjunto nacional clasificó al Mundial y luego de lo hecho en la Copa América, el público de nuestro país está más que ilusionado. Es por eso que las búsquedas por detalles del mencionado torneo en Google crecieron en las horas posteriores a los resultados.

La pasión de los argentinos no conoce de fronteras. En cada certamen a nivel internacional, miles de compatriotas se trasladan con el objetivo de alentar al equipo soñando con que se consagre. No importa la distancia y quedó demostrado desde Corea - Japón 2002 hasta lo más cercano en Brasil 2014. Es por eso que Qatar no es imposible y ya preparan algo más que las banderas y los cánticos.

El próximo domingo 21 de noviembre faltará un año para el comienzo del Mundial y los fanáticos ya buscan a través de Google todos los detalles para llegar al país asiático. Desde dónde queda hasta cuánto están actualmente los pasajes de avión y las empresas que los venden. El furor por Qatar 2022 comenzó y se renovaron las esperanzas por ver a Lionel Messi levantar el tan ansiado trofeo.

Puntualmente sobre el mejor del planeta, quien aún espera por la definición del ganador del Balón de Oro, cabe destacar que, de jugarlo, rompería un nuevo récord. Sería su quinta Copa del Mundo y se convertiría en el único argentino en lograrlo ya que desde Alemania 2006 en adelante no faltó a una cita mundialista. De esta manera se uniría a Antonio Carabajal, Lothar Mattäus, Gianluigi Buffon y Rafa Márquez.

Cuándo empieza el Mundial de Qatar

El lunes 21 de noviembre de 2022 dará inicio la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo en el mencionado país asiático y se extenderá hasta el 18 de diciembre. Hasta el momento hay 15 selecciones clasificadas para disputarlo: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Qatar, Serbia y Suiza.

Cuánto sale viajar a Qatar

En primer lugar, hay que analizar cuál es la mejor opción para trasladarse a Qatar. Evaluar los mejores precios, la comodidad y si están o no dispuestos a tener varias escalas. Desde Argentina no hay vuelos directos a Qatar, sino que hay que hacer combinación. Es ahí donde llega el momento de estudiar bien los pasajes para definir desde qué región es conveniente llegar a Doha. Actualmente no se puede buscar vuelos para noviembre/diciembre de 2022, pero se consiguen vuelos con escalas desde 1700 USD aproximadamente según la cotización de la página de viajes Turismo City. Aun así, claramente la demanda para ese momento será mucho mayor lo cual va impactar en los valores y se estima que rondarán los 2000 USD.

En el aspecto del alojamiento es importante definir qué tan importante es hospedarse en un hotel lujoso. Obviamente en la región hay más de un alojamiento imponente de alta gama, pero también se pueden encontrar opciones más baratas para quienes viajen con un presupuesto más acotado. Si el objetivo es conseguir un hotel que se encuentre en condiciones cómodas para pasar la noche sin contemplar los lujos, hay variables de entre 40 y 50 dólares la noche. En esta variables las cinco estrellas quedan a un lado, pero sí se pueden llegar a conseguir opciones con WIFI, limpieza y camas individuales por ese valor.

Además una de las grandes innovaciones en esta edición es que habrá imponentes barcos flotantes que funcionarán como alojamiento y con más de cuatro mil camarotes, pileta y hasta playrooms para los más chicos, será una opción para alojarse. Es que en 2019, Qatar firmó un acuerdo con MSC Cruceros para arrendar dos cruceros durante el torneo y según informó el Supremo Comité de organización también firmó un acuerdo con el operador hotelero más grande de Europa, Accor, que proporcionará 10.000 empleados para administrar y operar más de un millón de noches en 60.000 apartamentos y villas durante el torneo.

Qatar tendrá hasta 130.000 habitaciones disponibles para los más de un millón de aficionados que se esperan en el transcurso de los 28 días del torneo. Ese total se compone de habitaciones de hotel tradicionales de 2 a 5 , cruceros amarrados en el puerto conocidos como "hoteles flotantes", apartamentos y villas con servicios, y campamentos en el desierto.​

La dedicatoria especial a Sergio Agüero

La Selección Argentina antes del partido contra Brasil en San Juan por las Eliminatorias Sudamericanas posó con una bandera en apoyo a Sergio "Kun" Agüero que sufrió una arritmia cardíaca jugando para el Barcelona y su carrera es una incógnita. Estará alejado de las canchas por tres meses. "Vamos Kun con todo", fue el mensaje que le dedicaron sus compañeros.

El Kun formó parte del plantel que ganó la última Copa América en Brasil en julio de este año. Luego de eso no pudo volver a ser citado por el entrenador Lionel Scaloni ya que se lesionó en plena pretemporada con el Barcelona. Cuando había vuelto a jugar y se preparaba su vuelta a la Selección para esta doble fecha de Eliminatorias de noviembre le ocurrió el inconveniente que asustó a todo el mundo del fútbol.