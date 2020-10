No quedan dudas que Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo hace más de 10 años. El gran nivel demostrado, tanto en la Selección Argentina como en el Barcelona, argumentan la cantidad de premios individuales que continúa logrando a pesar de no conseguir hacer la diferencia a nivel colectivo. Los problemas dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dentro de la institución culé parecen afectarle directamente pero, aún así, no deja de regalarnos jugadas increíbles.

Cuando parecía que no tenía récords para batir, esta noche ante Ecuador, en la Bombonera, volvió a dejar atrás una marca con la "Albiceleste". Al abrir el marcador de penal y sentenciar el resultado, el "10" se convirtió en el jugador argentino con más eliminatorias disputadas en las que anotó goles. En total lleva cuatro instancias previas a una Copa del Mundo, con 22 tantos anotados.

¿Quiénes completan la lista? Hernán Crespo con 19 en tres, Gabriel Batistuta con 11 en tres, Gonzalo Higuaín (hoy en la MLS) con 11 también en tres y sorpresivamente el exdefensor, Juan Pablo Sorín, con cinco en tres. Recordemos que "La Pulga", además de ser el máximo goleador de la historia del fútbol durante este siglo, es el que más goles convirtió entre club y selección y también consiguió ser el máximo asistidor del XXI en ambos equipos.

Mirá el gol:

Este tanto convertido es el 71 en 139 partidos con la camiseta celesta y blanca. Además, realizó un total de 40 asistencias. Según los datos de "Mister Chip", junto a los 634 goles y 255 asistencias en el Barcelona, el astro de la Selección llegó a los mil goles con participación directa en toda su carrera profesional.

Más allá de que los récords personales le importen poco, también está muy cerca de alcanzar a Pelé en una nueva marca. Incluso, podría pasar al histórico brasileño. Tras este nuevo tanto vs. Ecuador, Leo quedó a tan solo seis conquistas de Edson Aarantes do Nascimento como máximo goleador con selecciones sudamericanas.