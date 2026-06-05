El refugio de Pelé en Ciudad de México revive con el regreso del Mundial

Artículos relacionados con la Copa del Mundo se muestran en una exposición donde el público puede visitar la habitación donde el brasileño Pelé se alojó antes de la final de la Copa del Mundo de 1970

En una modesta habitación escondida dentro de un histórico complejo de conferencias de la Ciudad de México, ‌los visitantes pueden adentrarse en ‌la historia del fútbol: el cuarto preservado donde durmió Pelé antes de liderar a Brasil hacia su tercer título mundial en 1970.

Mientras México se prepara para inaugurar el jueves la Copa del Mundo por tercera vez, un récord para el torneo masculino, con el choque frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, la exposición en la sede ​de la Conferencia Interamericana ⁠de Seguridad Social (CISS) ofrece un vínculo nostálgico con uno de los ‌momentos más emblemáticos en la historia de los Mundiales.

La ⁠habitación ha adquirido un significado renovado ⁠con el regreso del torneo a México, conectando nuevamente al país con la victoria de Brasil 4-1 sobre Italia en la final de 1970, ⁠un triunfo que consolidó el estatus legendario de Pelé.

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"La mayoría ​del tiempo lo pasó en la ciudad de ‌Guadalajara y fue hasta la final ‌que se vienen para acá a la Ciudad de México a ⁠disputarla frente a Italia y es cuando pues la pregunta fue ¿y dónde podemos poner al equipo brasileño? Todo mundo quiere una foto, saludar, pedirle un autógrafo, dar la mano a Pelé", dijo a Reuters ​Pedro Kumamoto, ‌secretario general de la CISS.

"Y bueno, el rey Pelé durmió aquí, en estas instalaciones", agregó.

Construido en 1963 para albergar encuentros diplomáticos e internacionales, el complejo fue elegido como un refugio seguro frente a las multitudes atraídas por la fama mundial ⁠de Pelé.

Actualmente, la exposición incluye mobiliario de época, recuerdos del Mundial de 1970 y un televisor en funcionamiento que transmite imágenes del triunfo de Brasil.

Más de cinco décadas después, los recuerdos de la estancia del astro brasileño siguen vivos entre los vecinos de la zona.

"Me tocó conocer recientemente a uno de ellos; me dice tenía seis, siete años, ahora debe tener cerca ‌de 70. Y me dice: 'lo recuerdo muy sencillo'. Es la forma en que los mexicanos decimos como una persona que es alguien al que te puedes acercar, con el que te puedes reír, con cierto carisma, con cierta cercanía", dijo Kumamoto.

"Lo recuerda muy cálido, se acuerda que firmó ‌hasta que ya no pudo más, que estuvo mucho tiempo conviviendo con sus fans aquí afuera", remarcó.

El balcón desde donde Pelé saludó a los aficionados ‌sigue dominando los jardines ⁠del complejo sin apenas cambios.

"Hay un momento muy lindo también del balcón donde sale a saludar a sus ​fans. Sigue siendo el mismo balcón, el mismo sitio. Y pues bueno, con el eco de la historia en las paredes", agregó.

(Reportaje de Janina Nuño Ríos y Reuters TV en Ciudad de MéxicoEditado por Javier Leira)