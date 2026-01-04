Golpe en Venezuela: se suspendió la liga más popular tras el secuestro de Nicolás Maduro

Se suspendió la liga del deporte más popular de Venezuela tras el secuestro de Maduro.

Se suspendió la liga del deporte más popular de Venezuela después del golpe a Nicolás Maduro, perpetrado por el gobierno de Estados Unidos a cargo de Donald Trump. Luego de la invasión con aviones y el bombardeo del país norteamericano, que causó 40 muertos en plena madrugada, los estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano, lo trasladaron hacia Nueva York y desataron un caos a todo nivel especialmente en la capital Caracas.

Una de las consecuencias en el ámbito deportivo fue la interrupción de la LVNP, es decir la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Se trata de la disciplina con más historia y tradición en la mencionada nación sudamericana, ya que sus partidos suelen llenar estadios y tener una gran repercusión dentro del territorio nacional.

Se trata de la primera decisión oficial tan contundente a nivel nacional, desde la irrupción militar de los Estados Unidos de Trump para secuestrar a Maduro. La liga quedó postergada por tiempo indeterminado, hasta que se reestablezca el orden tanto en Caracas como en el resto del territorio. Hasta ahora, continúan al mando la exvicepresidente Delcy Rodríguez y el resto del gobierno chavista.

Las autoridades confirmaron a través de las redes sociales que analizarán la situación día a día y que todavía no hay una fecha estimada para la reanudación del certamen. La suspensión interrumpe la Round Robin, es decir la fase de la postemporada que se estaba disputando en este momento. Los mejores de esta ronda disputan la Serie Final y el campeón representará a Venezuela en la Serie del Caribe, certamen en el que compiten contra los campeones invernales de Colombia, Panamá, Puerto Rico, República Domincana y México.

Hace algunas semanas, la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido retirarle al país la sede de la Serie del Caribe por motivos políticos trasladándola a Jalisco, México. Todo indica que este torneo podría ser apenas la "punta del iceberg", que desembocará en más suspensiones de otros campeonatos deportivos nacionales a corto plazo.

Secuestrar a Maduro para garantizarse el petróleo

Trump no habló de cuándo o cómo sería "la transición justa, segura y ordenada", pero sí se explayó sobre qué hará mientras, según afirmó, su gobierno administre Venezuela. “El negocio del petróleo era un desastre, no extraía nada para lo que podían extraer. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, intervengan, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está gravemente dañada, y empiecen a generar ganancias para el país”, sostuvo, ya describiendo una Venezuela post Maduro y, quizás, post chavismo. "Vamos a vender grandes cantidades de petróleo a otros países, muchos de los cuales ya lo están usando ahora, pero me animo a decir que se sumarán muchos otros", agregó.

Atento a que 2026 es un año electoral en Estados Unidos y que, a diferencia de su primer mandato, su talón de Aquiles actual es la economía, según lo demostraron los últimos comicios locales, Trump aclaró que gobernar Venezuela, un país con serios problemas económicos y sociales hace años, "no le costará nada" a los estadounidenses. "Nos van a reembolsar todo lo que gastemos", aseguró luego de asegurar que "el dinero que sale del territorio (venezolano) es muy importante".

En 2002, cuando funcionarios del gobierno de Bush y dirigentes republicanos defendían la "necesidad" de invadir Irak para frenar el terrorismo, uno de los principales argumentos era que esa guerra no será una ancla económica, dado que el país ya estaba inmerso en otro complejo conflicto armado, Afganistán. "Los probables efectos económicos serían relativamente chicos. Bajo cualquier posible escenario, el efecto negativo será muy pequeño en relación con los beneficios económicos", prometió en aquel año uno de los asesores económicos de la Casa Blanca Lawrence Lindsey. Hoy hasta Trump reconoce que la guerra en Irak "fue un gran error" con un costo enorme para la economía estadounidense. Porque los beneficios económicos sí existieron pero se lo llevaron un puñado de empresas, casualmente muy bien vinculadas con algunos funcionarios de esa época.