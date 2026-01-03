La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó la "conmoción externa" en todo el país y aseguró que "el único presidente venezolano es Nicolás Maduro". "Estamos listos para defender a Venezuela", lanzó. También calificó como una "barbarie" el bombardeo de Estados Unidos sobre Caracas.

"El pueblo venezolano tiene claro que jamás va a ser esclavo, jamás será colonia de ningún imperio", dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

La Vicepresidenta, a cargo del gobierno luego de que fuerzas especiales de EEUU bombardeen la capital del país y capturen a Maduro, rechazó la incursión militar de Donald Trump y remarcó que "hay un solo presidente, se llama Nicolás Maduro Moro".

Luego de encuadrar el ataque de la Casa Blanca como una "barbarie" que "viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la carta de Naciones Unidas", Rodríguez llamó al pueblo venezolano "a mantenerse en calma".

El pedido de "calma" a los venezolanos

"Que esta fusión policial, militar, popular, se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros, en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, que salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela", sostuvo.

La Vice planteó que el Gobierno de Venezuela solo está "dispuesto a relaciones de respeto" con EEUU que se den "en el marco de la legalidad internacional". "Es lo único que aceptaremos, luego de haber atentado y haber agredido militarmente a nuestra hermana nación y su capital", añadió.

También advirtió al resto de los países de Latinoamérica, porque el ataque decidido por Trump "se lo pueden hacer a cualquier" otro país. "Llamamos a los pueblos de la patria grande, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar", apuntó.

¿Quién es la dirigente que quedó a cargo en Venezuela?

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, es abogada, diplomática y actual vicepresidenta de Venezuela. Es hija del político Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista, y quien murió en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez luego de las torturas de los servicios de inteligencia. El político fue acusado de estar involucrado en el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous. Por su parte, su hermano Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional.

Delcy comenzó su carrera política en 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez. Ese año tuvo un breve paso en el Despacho de la Presidencia como ministra y seis meses después fue reemplazada por el hermano del presidente, Adán Chávez.

En 2013, Rodríguez volvió a ocupar cargos públicos de primera línea dentro de la administración de Maduro. En ese momento fue designada para encabezar el ministerio de Comunicación e Información y se convirtió en la vocera del gobierno. Un año después, ejerció como ministra de Relaciones Exteriores hasta el 2017.