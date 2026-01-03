Venezuela: un acto de crudo imperalismo

El ataque ordenado por el presidente Trump es absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Constituye un acto de crudo imperialismo basado exclusivamente en la fuerza.

Está muy claro que procura nada más que apoderarse del petróleo venezolano. La droga, aunque exista ese tráfico, es nada mas que una excusa.

Los episodios que precedieron a este hecho insólito -el hundimiento de lanchas presuntamente dedicadas al narcotráfico y el asesinato de sus tripulantes- demuestra que Trump ha decidido desconocer el estado de derecho y colocar a su gobierno por encima de cualquier limite jurídico y en un plano de total arbitrariedad.

En estas condiciones, la democracia norteamericana ha dejado de existir y el mundo afronta el riesgo inmenso de un hombre que puede usar su enorme poder solo a partir de sus intereses, sus caprichos y su infinita vanidad.

Por supuesto, estos argumentos aquí expuestos de ninguna manera significan justificar a Maduro y su régimen dictatorial, fraudulento y corrupto. Pero el método aplicado no es justificable y debe ser denunciado.

El comité nacional de la UCR debe pronunciarse ya. Cualquier demora puede interpretarse como tolerancia cómplice.