El presidente surcoreano inicia una visita a China mientras Pionyang realiza pruebas con misiles

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visita China

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, inició el domingo una visita de Estado a ‍China con la esperanza ⁠de promover la paz en la península coreana, horas después de que Corea del Norte lanzara misiles balísticos.

La visita, la primera de Lee a China desde que asumió el cargo en junio, se produce en un momento de gran tensión internacional tras la agresiva demostración de fuerza de Pionyang, inmediatamente después del ataque estadounidense ‌a Venezuela.

Lee se reunirá con el presidente ⁠chino, Xi Jinping, durante el ⁠viaje, en lo que será su segunda reunión en solo dos meses, un intervalo inusualmente corto que, según los ‍analistas, pone de manifiesto el gran interés de China por impulsar la colaboración económica ⁠y el turismo, en un ‌momento en que sus relaciones con Japón se han deteriorado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pekín se indignó cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugirió en noviembre que Tokio podría tomar medidas militares si Pekín atacaba Taiwán. China ‌reclama la ‌isla, gobernada democráticamente, como propia, una afirmación que rechaza el Gobierno de Taiwán.

Los lanzamientos de misiles del domingo por parte de Corea del Norte representan "un mensaje a China para disuadirla ​de estrechar lazos con Corea del Sur y contrarrestar la postura de China sobre la desnuclearización", dijo Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de Seúl.

Lee llegó a Pekín con una delegación que incluye a más de 200 líderes empresariales surcoreanos para iniciar la ‍visita de cuatro días, según informó la cadena estatal china CCTV.

Entre ellos se encontraban el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee; el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, y el presidente ejecutivo del Grupo Hyundai Motor, ​Euisun Chung, según las fotos publicadas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según CCTV, se espera que China y ​Corea del Sur debatan durante la visita de Lee cuestiones como la inversión en las cadenas de ⁠suministro, la economía digital y los intercambios culturales.

Con información de Reuters