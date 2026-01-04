Desmantelan un criadero clandestino de serpientes ilegales: hallaron especies exóticas

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) desmantelaron un criadero ilegal de serpientes en el que hallaron ejemplares exóticos y de alta peligrosidad que se encontraban en cautiverio sin autorización en una zona residencial del barrio de Villa Urquiza.

Las autoridades desactivaron un centro de tenencia y posible comercialización de serpientes ilegales. Durante el procedimiento liderado por UFEMA, se hallaron múltples reptiles exóticos que convivían con los residentes de un edificio de departamentos. Esta situación representaba un riesgo biológico y de seguridad para la comunidad.

Entre los ejemplares que fueron secuestrados hay boas, pitones y otras especies cuya tenencia está estrictamente regulada o prohibida por la Ley de Conservación de la Fauna (Ley 22.421).

Cayó el "rey" de las serpientes

La investigación, que se extendió durante varias semanas, finalizó con el allanamiento de una vivienda donde se encontraba el "rey de las serpientes", quien albergaba una colección no declarada de ofidios. Según Infobae, el acusado se dedica a la venta de animales de manera clandestina a nivel internacional mediante grupos cerrados de Facebook, así como Instagram.

Los animales estaban disfribuidos en terrarios precarios dentro de un ambiente que no cumplía con las normativas mínimas de seguridad. Por su parte, el personal de la División de Delitos Ambientes de la Policía de la Ciudad trabajó de manera conjunta con especialistas en fauna para asegurar el traslado de los reptiles.

Una red de comercio ilegal

El caso sigue bajo análisis judicial para determinar si el involucrado formaba parte de una red más amplia de comercio ilegal de especies en la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos del edificio manifestaron su sorpresa ante el operativo, confirmando que desconocían la existencia de este criadero oculto tras las paredes de un departamento convencional.

Además de Villa Urquiza, fueron allanados otros 14 puntos entre CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca. En todos estos puntos, los investigadores encontraron pitones regius y reticuladas, dragones barbudos, boas amazónicas, 40 arañas como la tarántula Goliat y la tarántula babuino azul, oriunda de la isla Socotra en Yemen.

También encontraron una gran cantidad de alimentos para darle de comer a estas especies: 72 kilos de cucarachas y grillos, así como un criadero de ratas para que las serpientes las engullan. La redada culminó con el secuestro de 230 ejemplares de fauna silvestre, 155 huevos de serpiente, 40 arácnidos, 70 ratas, 72 kilos de insectos exóticos, un loro hablador y un par de pavos reales. Según la PFA, el lote superaría el millón de dólares.