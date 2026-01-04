Asombro por el nuevo destino estrella para argentinos este verano 2026

Hay un destino paradisiaco al que todos los argentinos quieren ir este verano 2026 y no es Buzios ni Miami.

Mientras Brasil, Chile y Miami mantienen su popularidad, Aruba se transformó en la gran sorpresa para las vacaciones de verano 2026 entre los argentinos. Esta isla caribeña conquista con sus playas de aguas turquesas y un clima estable durante todo el año, además de sumar vuelos directos desde varias ciudades argentinas. Así también lo destacó la Inteligencia artificial, ya que la ubicó entre "los destinos top".

En tanto, un estudio de Despegar reveló que las consultas por paquetes turísticos a Aruba se multiplicaron por cinco en comparación con el año anterior. Este salto se explica por la apertura de nuevas rutas aéreas directas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, el aumento de ofertas de paquetes all inclusive y la estabilidad en los precios frente a otros destinos internacionales.

En ese sentido, Aerolíneas Argentinas confirmó una ruta temporal hacia Aruba que operará entre el 1° de enero y el 28 de febrero, con pasajes desde u$s 799 más impuestos. Esta iniciativa facilita el acceso a la isla durante la temporada alta y promete impulsar aún más el interés. En cuanto a costos, los paquetes más accesibles para la primera semana de enero arrancan en aproximadamente $ 3.564.812 por persona (unos u$s 2.678), mientras que para febrero bajan a cerca de $ 2.595.848. Estos valores, que incluyen vuelo, alojamiento con desayuno y traslados, pueden variar según la categoría del hotel y las fechas seleccionadas.

Aruba no solo ofrece playas de arena blanca y aguas cristalinas, sino también una amplia gama de actividades para los viajeros, como buceo, paseos en catamarán, snorkel y excursiones a parques naturales. Su infraestructura moderna y hoteles de primer nivel la convierten en una opción atractiva para quienes buscan seguridad, comodidad y buena conectividad.

Otros lugares populares entre los argentinos para el verano 2026

A pesar del auge de Aruba, Brasil sigue siendo el destino más buscado por los argentinos, con un aumento del 35% en reservas para enero y febrero de 2026. Entre los lugares más elegidos dentro del gigante sudamericano figuran Maceió, Búzios, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis, con paquetes que oscilan entre $ 1.368.000 y $ 1.724.000 por persona.

Por otro lado, dentro del territorio nacional, las preferencias continúan concentrándose en Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba. Los precios para estos destinos parten desde $ 425.000 por persona, con facilidades de pago en cuotas que atraen a muchos viajeros.

Especialistas del sector coinciden en que la combinación de un clima caribeño ideal, vuelos accesibles y precios estables convierten a Aruba en una alternativa muy tentadora frente a destinos clásicos como Brasil, Chile o el Caribe mexicano. Además, destacan que la seguridad, el idioma amigable y la calidad en el servicio hotelero posicionan a esta isla como una de las grandes revelaciones para el verano 2026.