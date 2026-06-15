DT y goleador de Irán se comprometen a jugar por todos los iraníes a pesar de las protestas

Entrenamiento de Irán para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador de Irán y su jugador estrella afirmaron que la selección se esforzará por llevar alegría ‌y unidad al pueblo ‌iraní en todo el mundo, a pesar de que la guerra y otras tensiones están haciendo que su aventura en el Mundial sea especialmente difícil.

"Respetamos a todos los iraníes", tanto dentro del país como en la diáspora, declaró el delantero Mehdi Taremi a través de un intérprete en una rueda de prensa celebrada ​antes de su ⁠primer partido del Grupo G contra Nueva Zelanda en Los ‌Ángeles.

"Durante muchos años, el civilizado país de Irán ha ⁠sido una nación unida. Queremos mostrar ⁠esa unidad. Y estamos aquí, en el Mundial, para llevar alegría a los iraníes estén donde estén", añadió Taremi el domingo.

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Esta semana ⁠se han producido protestas de algunos miembros de la ​comunidad iraní-estadounidense contra el Gobierno de Teherán en ‌el área de Los Ángeles, ‌incluso el domingo cerca del estadio en el que Irán ⁠jugará el lunes.

Muchos esperan protestas fuera del estadio y manifestaciones contra el Gobierno de Irán en el interior.

En enero, las protestas generalizadas en Irán de cientos de miles de personas dieron ​lugar a ‌una brutal represión que se saldó con miles de muertos.

Irán tiene que permanecer en México entre partido y partido después de que el Gobierno de Estados Unidos se negara a permitir que el equipo permanezca en su ⁠territorio fuera de las fechas de los encuentros e impidiera a varios miembros del cuerpo técnico viajar al país, lo que ha añadido incertidumbre al viaje.

"Estamos acostumbrados a sacar oportunidades de las dificultades", dijo el DT Amir Ghalenoei. "No pensamos en nada más que en llevar alegría a nuestro pueblo, y haremos todo lo posible; el resto ‌está en manos de Dios, el Todopoderoso".

Aun así, Ghalenoei y Mehdi señalaron que las "tensiones" en torno a la participación del equipo en el torneo habían restado alegría a la experiencia, por lo general festiva, del Mundial para jugadores y aficionados.

La selección del equipo, las lesiones, ‌las ideas de juego y otros temas habituales de las ruedas de prensa previas a los partidos apenas tuvieron cabida, aunque se mencionó ‌la ausencia de ⁠Sardar Azmoun, autor de 57 goles en 91 partidos internacionales, en la convocatoria definitiva.

Irán nunca ha superado ​la fase de grupos en un Mundial y las expectativas son bajas. Además, se enfrentará a Egipto y Bélgica en la fase de grupos.

Con información de Reuters