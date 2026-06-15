Rolando Graña destrozó a Adorni en su más reciente editorial.

Manuel Adorni está siendo un problema cada vez más grande para el Gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete presentó finalmente su declaración jurada, para luego comentar en una entrevista que poseía 500.000 dólares sin declarar procedente de un pendrive donde tenía criptomonedas. Esta estéril explicación, sumado a su pedido de adherirse al régimen contemplado por la Ley de Inocencia Fiscal, generó críticas desde todos los sectores.

No solo fueron lapidarios con él los usuarios de las redes sociales, sino también distintos referentes de la televisión, incluyendo periodistas de gran renombre como Rolando Graña, que este domingo condujo una nueva emisión de GPS y, en su editorial, destrozó al funcionario oficialista.

Javier Milei apoyó a Manuel Adorni durante su comparencia en el Congreso.

Rolando Graña destrozó a Manuel Adorni

Para dar inicio a su programa, el trabajador de prensa hizo un parangón bastante particular: "Las mentiras de Adorni son como los grandes goles: son hipnóticas, uno no puede parar de verlas, son absolútamente increibles. Pero lo increible no es solamente eso, sino que el jefe de Gabinete de un país, después de semejante sucesión de mentiras, siga estando en su puesto".

Sumado a ello, sostuvo que "esto deja de ser un problema solamente para Adorni" ya que con el correr de los días "empieza a ser un problema para Milei", debido a como los escándalos que lo rodean salpican cada vez más al jefe de estado. Seguido a esto, opinó: "A esta altura del partido, Adorni es un cadáver político, le va a ser muy difícil volver a ser jefe de Gabinete en un ejercicio normal".

En relación a esto, concluyó: "Le va a ser muy difícil ejercer la función por más que lo sigan sosteniendo el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, por eso no se entiende lo que quiere hacer el Presidente".