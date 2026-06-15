Egipto mira más allá de su debut ante Bélgica para avanzar en el Mundial

Entrenamiento de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Egipto confía en clasificarse para las rondas de eliminación directa ‌del Mundial por ‌primera vez, a pesar de que se enfrenta a un partido inaugural muy difícil frente a Bélgica, dijo el domingo el seleccionador Hossam Hassan a periodistas.

Aunque Bélgica es una de las selecciones más fuertes del ​torneo, Egipto también ⁠se enfrentará a competidores mucho más débiles ‌en el Grupo G, como ⁠Irán y Nueva Zelanda. Eso ⁠significa que, incluso si pierde el lunes, las esperanzas del equipo de pasar de fase ⁠seguirán muy vivas.

"Estamos intentando sumar los ​puntos suficientes para pasar a ‌la siguiente fase; esa es ‌nuestra ambición y lo que esperamos ⁠de nosotros mismos", dijo Hassan.

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La mejor actuación de Egipto en un Mundial fue en 1990, con Hassan jugando en la delantera, ​cuando consiguió ‌dos empates y sufrió una derrota. Egipto nunca ha ganado un partido en un Mundial.

"Respetamos a la selección belga", dijo Hassan. "Tienen grandes nombres y ⁠todo el mundo sabe de lo que son capaces. Pero nosotros también tenemos nuestras estrellas, y contamos con jugadores que pueden marcar la diferencia".

Egipto confiará en sus dos mejores jugadores -los atacantes Mohamed Salah y Omar Marmoush- para crear oportunidades ‌de gol con contraataques rápidos.

"Mohamed Salah es muy importante, tanto dentro como fuera del campo", dijo Hassan. "Todo el mundo sabe de lo que es capaz".

Hassan destacó a los jugadores más ‌jóvenes, entre ellos el delantero Hamza Abdel Karim, como parte del esfuerzo de Egipto por construir ‌un equipo ⁠fuerte para el futuro.

Aunque Bélgica será la gran favorita, Egipto ha ganado ​tres de sus cuatro enfrentamientos directos, el más reciente en 2022.

Con información de Reuters