DT Mancini deja el Al Sadd de Qatar en medio reportes de que podría asumir la selección italiana

FOTO ARCHIVO: Copa Asiática - Grupo F - Kirguistán - Arabia Saudí

​Roberto Mancini ha dejado el Al Sadd, anunció el ‌sábado el ‌campeón de la Liga de Estrellas de Qatar, y se espera que el entrenador, de 61 años, regrese a la selección italiana.

Mancini, que llevó ​a Italia ⁠a su último título al ganar ‌la Eurocopa 2020, había ⁠firmado un contrato ⁠con el equipo qatarí hasta 2027 tras una etapa sin éxito ⁠al frente de la ​selección saudita .

Los medios italianos ‌informan de que ‌Mancini es el favorito para ⁠entrenar a Italia, mientras la cuatro veces campeona del mundo busca recuperarse tras ​no ‌clasificar a un Mundial por tercera vez consecutiva.

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En abril, Gennaro Gattuso dejó el cargo de seleccionador de ⁠Italia tras una derrota en la fase de clasificación para el Mundial ante Bosnia y Herzegovina, y desde entonces el equipo ha estado dirigido por Silvio Baldini, ‌que ascendió desde el cargo de seleccionador sub-21 para cubrir el puesto.

A pesar de ganar la QSL, el Al Sadd ‌no logró alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de ‌la AFC ⁠Elite y cayó derrotado en la final de la ​Copa de Qatar.

Con información de Reuters