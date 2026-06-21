DT de Paraguay arremete contra la élite empresarial del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay

El entrenador paraguayo Gustavo Alfaro, conocido por su retórica encendida, arremetió el domingo contra ‌las élites empresariales del ‌fútbol, acusándolas de entrometerse en el aspecto comercial del Mundial y de marginar a los aficionados con precios exorbitantes de las entradas en un deporte que tiene sus raíces en la pobreza.

En declaraciones improvisadas a la prensa durante una sesión de entrenamiento, Alfaro prometió que su equipo haría todo ​lo posible por ⁠pasar a la siguiente ronda y expresó su esperanza ‌de que más aficionados de Paraguay pudieran viajar ⁠para alentarlos, junto a la diáspora ⁠que se había desplazado hasta el momento.

"Sé que está muy difícil porque viajar hoy está muy difícil, es muy costoso, ⁠en los mundiales se sobredimensionan los costos y por ​eso a veces uno entiende el sacrificio ‌que hace la gente para ‌tratar de pagar su pasaje, pagarse una entrada y ⁠estar presente", dijo.

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"Los precios de las entradas eran carísimos (...) se pierde la esencia de lo que es el fútbol, el fútbol no puede ser un negocio, tiene que ​ser fútbol, ‌lo tenemos que disfrutar la mayoría, no un grupo muy selecto", añadió.

"Del fútbol somos dueños todos, fundamentalmente los más humildes, porque el juguete más barato para jugar era una pelota, que a veces era ⁠difícil pagarla, pero con un juguete jugaban 22, entonces, el poder que tiene el fútbol es muy grande y eso hay que defenderlo", añadió Alfaro.

Paraguay se enfrentará a Australia el jueves en un partido decisivo del Grupo D en la bahía de San Francisco, tras el sorprendente giro que ha dado su campaña ‌con una reñida victoria 1-0 sobre Turquía, que siguió a la goleada 4-1 sufrida ante Estados Unidos.

Alfaro señaló que su equipo procedía de orígenes humildes, nacido de la adversidad, y que contra Australia demostraría que era digno de su puesto ‌en el Mundial y transmitiría lo que, según él, sería un mensaje para los niños de la calle.

"Lo que siempre para nosotros ‌era ser menos, ⁠significaba ser más. Eventualmente podemos ser menos que todos los equipos que están jugando acá en ​el Mundial, pero nosotros no nos sentimos menos, sentimos que si estamos todos juntitos podemos en algún modo ser más", dijo.

Con información de Reuters