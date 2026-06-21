DT de Irán afirma que inicio invicto en el Mundial pasará a la historia de su país

26. El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, sale al campo para el calentamiento previo al partido con Bélgica

El inicio invicto de Irán en el Mundial pasará a la historia del fútbol del país, ‌dijo el domingo el seleccionador ‌Amir Ghalenoei, tras una preparación turbulenta marcada por las perturbaciones relacionadas con la guerra y las complicaciones en los desplazamientos.

Tras el empate inicial 2-2 contra Nueva Zelanda, Irán sumó otro punto el domingo al igualar 0-0 con Bélgica en Los Ángeles, lo que le permite sumar dos puntos en el Grupo ​G y seguir ⁠con las esperanzas intactas de avanzar a la fase de ‌eliminación directa del torneo.

Bélgica, con 10 jugadores buena ⁠parte del segundo tiempo, dominó la ⁠posesión pero no pudo superar a una disciplinada defensa iraní, y el portero Alireza Beiranvand realizó una serie de grandes paradas para ⁠mantener el resultado.

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Irán también creó peligro al contraataque y ​estuvo a punto de llevarse la victoria, ‌pero se topó con algunas salvadas ‌del meta belga.

Ghalenoei afirmó que el resultado debe analizarse ⁠en el contexto de las dificultades a las que se había enfrentado su equipo durante los últimos seis meses.

"Quiero remontarme seis meses atrás", dijo a periodistas. "Estuvimos en condiciones de guerra ​durante seis ‌meses; nuestra liga no funcionaba".

Señaló que los retrasos en la concesión de visados, las restricciones de viaje y la cancelación de amistosos habían trastocado gravemente los preparativos, con los jugadores repartidos entre los que se encontraban ⁠dentro y fuera del país.

"Muchos equipos cancelaron los partidos que iban a disputar contra nosotros. Llegamos al Mundial en las peores condiciones posibles", afirmó.

Irán sigue enfrentándose a exigentes horarios de viaje durante el torneo, ya que el equipo debe regresar a su base en Tijuana (México) antes de prepararse para el partido del viernes contra Egipto ‌en Seattle.

A pesar de esos retos, Ghalenoei señaló que los empates de los dos primeros partidos suponen un logro histórico.

"No perder en dos partidos es un gran logro. Quedará escrito en nuestra historia futbolística", afirmó el DT. "No creo que ningún equipo del mundo hubiera ‌podido soportar unas condiciones así y jugar de esta manera".

Ghalenoei reservó un elogio especial para Beiranvand, a quien calificó de "uno de los ‌mejores porteros de ⁠la historia del fútbol iraní" después de que las siete paradas del veterano meta le valieran un ​valioso punto al equipo.

"Estos jugadores lo están dando todo y juegan con el corazón", dijo Ghalenoei. "La historia y las generaciones futuras los recordarán".

Con información de Reuters