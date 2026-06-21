Las pausas de hidratación en el Mundial no aportan nada y restan mucho al fútbol, afirma Bielsa

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, durante la rueda de prensa

Las pausas para hidratarse introducidas en cada mitad de los partidos del Mundial no aportan nada al fútbol, dijo el ‌sábado el seleccionador de Uruguay, ‌Marcelo Bielsa, quien además afirmó que destruyen la esencia cultural de este deporte.

La FIFA introdujo pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad, justo en el ecuador de las mismas, debido a las temperaturas sofocantes en las ciudades sede de Estados Unidos, Canadá y México, pero estas pausas han dividido opiniones entre jugadores y entrenadores.

Los detractores afirman que ​estos descansos, que en ⁠esencia dividen el partido en cuatro cuartos, solo sirven para que ‌las cadenas de televisión se beneficien de cortes publicitarios ⁠de más de dos minutos, lo que ⁠ha sido motivo de controversia entre los puristas del deporte.

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"Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido ⁠para interpretar el fútbol", dijo Bielsa a periodistas. "Este cambio de ​la cultura para interpretar el fútbol no le ‌agrega nada y le quita mucho".

Uruguay se ‌enfrentará a Cabo Verde en su segundo partido del Mundial, ⁠el domingo, en un grupo muy reñido en el que los cuatro equipos están empatados en un punto.

Cabo Verde llevó a la campeona de Europa, España, a empatar 0-0 con una lección magistral de defensa, ​y Bielsa ‌dijo que Uruguay aprendería la lección del bloque defensivo bajo al que se enfrentó en el empate 1-1 con Arabia Saudita.

"Se tuvo mucho la pelota en el segundo tiempo y se crearon pocas ocasiones en el primer tiempo", explicó Bielsa, y añadió ⁠que el equipo ya sabe qué formación debe utilizar.

En la segunda parte tuvimos "una posesión ágil y ofensiva, dinámica, con movilidad, con juego asociado, con buenas desmarcaciones, es una receta que aplica a la reducción de espacios", agregó.

El uruguayo Darwin Núñez fue neutralizado en gran medida por Arabia Saudita. El delantero solo realizó un disparo antes de ser sustituido en el descanso, lo que ‌le valió críticas por su actuación.

El jugador de 26 años parece abocado a quedarse fuera del equipo tras no haber marcado en sus últimos 14 partidos con Uruguay, pero Bielsa dijo que no se trata de un problema de confianza.

"Cualquier jugador que participa en una Copa del Mundo no ‌necesita motivación", dijo Bielsa. "La repercusión, dimensiones, alcance y majestuosidad que tiene un torneo de este nivel,

genera un grado de entusiasmo muy grande y justificado".

En un tono ‌más distendido, Bielsa ⁠restó importancia a la sugerencia de que sus jugadores pudieran emular al español Marc Cucurella, quien ha prometido hacerse ​un tatuaje del seleccionador Luis de la Fuente si ganan el Mundial.

"Eso no va a suceder", dijo con rotundidad, lo que provocó las risas de los presentes.

Con información de Reuters