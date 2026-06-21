Transformaron un tren clave en un hospital rodante: los servicios que ofrece

Uno de los ferrocarriles más importantes de la Argentina regresó para recorrer varias provincias y acercar servicios sanitarios a regiones de difícil acceso. Se trata del Tren 25 de Mayo, una formación que también brinda servicios sociales, educativos, culturales y recreativos, y que ahora recorre la provincia de Chaco.

La puesta en valor de la unidad permite que las comunidades alejadas de los centros urbanos accedan a prestaciones esenciales sin costo alguno. El servicio ferroviario arrancó su itinerario el 1 de junio en Chaco, donde previó detenerse en estaciones clave como Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia, donde permanecerá operativo hasta el próximo 3 de julio.

¿Cómo es el Tren 25 de Mayo?

La formación tiene 11 vagones que fueron refaccionados y especialmente equipados para brindar atención integral a las comunidades. Entre ellos hay espacios destinados a la atención médica y social, oficinas de ANSES y Renaper.

Además, posee un vagón cultural con microcine, un vagón odontológico equipado con dos sillones y el instrumental correspondiente, y un nuevo vagón que incorporará un mamógrafo y un equipo de rayos X general.

¿Qué servicios ofrecen el Tren 25 de Mayo?

Su recorrido actual por Chaco se articuló con el gobierno provincial, que aporta recursos humanos (médicos) para fortalecer el operativos.

En cada operativo se articulan dos grupos de trabajo: por un lado, el equipo de logística y mantenimiento, encargado de la tracción del tren, el armado y desarmado de cada operativo y las tareas técnicas necesarias para el funcionamiento de la formación.

Y por el otro, "un equipo profesional integrado por fonoaudiólogos, psicólogos y distintos especialistas que trabajarán articuladamente con los gobiernos provinciales y locales para la detección, derivación y seguimiento de casos prioritarios", informó el Ministerio de Capital Humano.

También se suman médicos generalistas, enfermeros encargados de la vacunación del Calendario Nacional, trabajadores sociales y odontólogos. El dispositivo llegará a más lugares complementando el servicio brindado por el Tren 9 de Julio, cuya etapa inicial arrancó este año en Mar del Plata, para luego trasladarse hacia Lezama y Chascomús (Buenos Aires), y luego a la provincia de San Luis y San Juan.

Del servicio del Tren 9 de Julio participaron más de 20 mil personas y brindó más de 30 mil prestaciones. Con ambas iniciativas sanitarias, se busca garantizar el acceso a todas las prestaciones a quienes se encuentren lejos de los centros urbanos y puedan acceder a ellas sin ningún costo.