Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 21 de junio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 14 minutos
¡Atención, millonario! Estos son los números ganadores del Quini 6 3383
Resultados del Quini 6 - Sorteo 3383
¡Llegó la hora de la verdad! Estos son los números que definieron la suerte del miércoles 17 de junio. Agarrá tu boleta y controlá bien.Tradicional:
- 05
- 12
- 15
- 21
- 31
- 44
- 04
- 16
- 22
- 25
- 30
- 36
- 06
- 08
- 16
- 22
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- 37
- 00
- 05
- 08
- 14
- 22
- 35
¿Faltó poco? No bajes los brazos. La suerte está siempre a la vuelta de la esquina.
Hace 1 hora
¡Destapamos los números del Quini 6! Conocé los ganadores del sorteo 3383
¡Resultados del Quini 6 - Sorteo 3383!
Tradicional
- 05
- 12
- 15
- 21
- 31
- 44
La Segunda
- 04
- 16
- 22
- 25
- 30
- 36
Revancha
- 06
- 08
- 16
- 22
- 23
- 37
Siempre Sale
- 00
- 05
- 08
- 14
- 22
- 35
Hace 1 hora
El otro ganador del Quini 6: ¿por qué tu agenciero se pone más contento que vos cuando sale el 6?
La previa: ¿Ya pensaste en tu agenciero?
Hoy el Quini 6 viene con un pozo millonario que nos tiene a todos soñando. Pero ojo, que no solo vos podés festejar. Hay un detalle que pocos conocen: los premios estímulo, ese GRAN secreto por el que los agencieros también se juegan la vida.
¿Qué son los premios estímulo y por qué tu agenciero puede festejar tanto como vos?
Resulta que el Quini 6 no solo premia a los apostadores. Las agencias oficiales que venden el ticket ganador del primer premio (los 6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo total. Así como leés: si el pozo es de 1.000 millones de pesos, ¡la agencia se lleva 10 millones solo por vender la boleta ganadora! Por eso cuando sale el 6, los agencieros festejan como si hubieran ganado ellos… ¡porque literalmente ganan!
Así que ya sabés, cuando vayas a buscar tu boleta, tirale un guiño al que te atiende. Hoy, domingo 21 de junio, la suerte está a punto de arrancar. El sorteo comienza a las 21:15 hs en punto, así que no duermas y asegurá tu chance.
Dejanos tu pálpito en los comentarios. ¿Qué números jugás hoy? ¿Le tenés fe al 06, al 15, al 21? La boleta está caliente y el agenciero ya se relame. ¡Vamos, falta poco!
Hace 1 hora
La AFIP la juega de callada: ¡entrá y mirá cómo se fuma el 30% de tu pozo millonario del Quini 6!
¿Ya tenés la boleta a mano?
Se viene el momento que todos esperamos: el sorteo del Quini 6 con un pozo millonario que nos hace ilusionar. Pero antes de que te maquines pensando en la playa y el cero kilómetro, poné los pies sobre la tierra porque acá en Argentina, la AFIP no perdona. Sí, el fisco se lleva su parte por la Ley de Impuestos a los Juegos de Azar.
Fijate este dato: si la diosa fortuna te elige y te llevás el pozo mayor, no vas a ver la cifra completa en tu cuenta bancaria. Casi un 30% te lo retienen de una. O sea, de bolsillo, vas a recibir apenas el 70% del total anunciado. ¡Un bajón! Pero bueno, como dicen, mejor tener el 70% de un montón que el 100% de nada, ¿no?
La suerte está echada y el sorteo arranca en punto a las 21:15 hs. Así que no duermas, corré a sellar tu boleta si todavía no lo hiciste. Y acordate que la magia del Quini también está en la fe.
Dejanos en los comentarios tu pálpito de hoy. ¿Te la jugás por el 12, el 34, o sos de los que va con los números de siempre? ¡Que la suerte nos acompañe!
Hace 1 hora
Te contamos cómo se eligen los números del Quini 6: el ritual de las 46 bolillas que esta noche puede cumplir tu sueño
¿Ya tenés tu pálpito?
Si estás leyendo esto es porque esta noche soñás con abrazar el pozo millonario. Y aunque la suerte es caprichosa, siempre es buen momento para conocer el mecanismo que puede cambiarte la vida. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se eligen los números que definen al ganador? Acá no hay misterio, solo pura emoción.
El Quini 6 se sortea con un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. De ahí se extraen 6 bolillas, ni más ni menos. Para llevarte el pozo mayor en el Tradicional, la Segunda o la Revancha, tenés que acertar exactamente esas 6 bolillas extraídas. Así de simple y así de implacable. Es la danza de las esferas la que define todo, y vos podés ser testigo en vivo.
El ritual arranca a las 21:15 en punto, así que prepará la boleta, no te duermas y prendé la transmisión. Si tenés un número que te late, ese pálpito de la semana, dejalo acá abajo en los comentarios. Porque a veces la suerte solo necesita que la anotes para darte el sí.
Hace 2 horas
Tu boleta en Tradicional ya es un golazo, pero con La Segunda ¡es doble festejo!
¿Ya tenés tu pálpito?
Este domingo 21 de junio, el Quini 6 vuelve a poner en juego dos pozos millonarios independientes. Y acá va un detalle que muchos no tienen en cuenta: cuando comprás tu boleta, esos 6 números que elegiste con tanta ilusión entran directo al sorteo Tradicional. Pero si le sumás un pequeño costo extra, esos mismos números también participan en La Segunda. Así, sin cambiar nada, duplicás tus chances de gritar ¡gané!
Es como tener dos billetes de lotería por el precio de uno y monedas. La suerte no avisa, pero vos podés estar preparado. El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs. Por eso, dejá tu pálpito en los comentarios, compartí esta previa con tu grupo de WhatsApp y no duermas: controlá tu boleta ni bien terminen las bolitas.