Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 21 de junio

La previa: ¿Ya pensaste en tu agenciero?

Hoy el Quini 6 viene con un pozo millonario que nos tiene a todos soñando. Pero ojo, que no solo vos podés festejar. Hay un detalle que pocos conocen: los premios estímulo, ese GRAN secreto por el que los agencieros también se juegan la vida.

¿Qué son los premios estímulo y por qué tu agenciero puede festejar tanto como vos?

Resulta que el Quini 6 no solo premia a los apostadores. Las agencias oficiales que venden el ticket ganador del primer premio (los 6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo total. Así como leés: si el pozo es de 1.000 millones de pesos, ¡la agencia se lleva 10 millones solo por vender la boleta ganadora! Por eso cuando sale el 6, los agencieros festejan como si hubieran ganado ellos… ¡porque literalmente ganan!

Así que ya sabés, cuando vayas a buscar tu boleta, tirale un guiño al que te atiende. Hoy, domingo 21 de junio, la suerte está a punto de arrancar. El sorteo comienza a las 21:15 hs en punto, así que no duermas y asegurá tu chance.

Dejanos tu pálpito en los comentarios. ¿Qué números jugás hoy? ¿Le tenés fe al 06, al 15, al 21? La boleta está caliente y el agenciero ya se relame. ¡Vamos, falta poco!