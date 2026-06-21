DT Bélgica lamenta el desperdicio de ocasiones ante Irán

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo G - Bélgica contra Irán

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, lamentó la falta de acierto de su equipo tras el empate a ‌0-0 con Irán, que dejó ‌a los favoritos del Grupo G con la necesidad de ganar su último partido contra Nueva Zelanda para asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial.

Bélgica dominó la posesión y acribilló la portería de Irán el domingo, pero se topó una y otra vez con el portero Alireza Beiranvand, quien realizó una serie de ​atajadas que le valieron ⁠a los iraníes un valioso punto en Los Ángeles.

Bélgica solo ‌ha sumado dos puntos en sus dos primeros partidos, ⁠a pesar de haber llegado al torneo ⁠como favorita para pasar de fase.

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"Podríamos haber ganado por tres goles a Irán, pero no fuimos lo suficientemente eficaces. Tuvimos muchas ocasiones y, ⁠cuando no marcas, no ganas el partido", dijo García.

El técnico ​de 62 años afirmó que su equipo había ‌ejecutado su plan de juego tal ‌y como estaba previsto frente a una selección iraní de ⁠la que esperaban que se replegara y buscara el contraataque.

"Dominamos el partido, así que, tácticamente y en cuanto al plan de juego, jugamos como queríamos. Pero fuimos poco precisos y nos faltó eficacia", ​reconoció.

La tarea ‌de Bélgica se complicó aún más cuando el defensa Nathan Ngoy fue expulsado en la segunda parte por derribar a Mehdi Taremi cuando el delantero iraní se plantaba solo ante la portería.

García calificó la expulsión como un error comprensible ⁠por parte de un jugador joven y elogió la reacción del resto del equipo, que siguió presionando en busca del gol de la victoria a pesar de jugar la última media hora con 10 hombres.

"Jugar 30 minutos con un hombre menos es muy difícil en un Mundial", afirmó.

García señaló a Beiranvand como la razón principal por la que Bélgica no consiguió ‌los tres puntos, y calificó al portero iraní como el jugador más destacado del partido.

Reconoció que el inicio no ha estado a la altura de las expectativas, pero insistió en que la clasificación sigue estando en manos de su equipo.

"A veces hay que ganar y, en esta ‌situación, hay que ganar. Obviamente, me hubiera gustado empezar mejor, pero así es la vida", se lamentó.

Bélgica se enfrentará el viernes a Nueva Zelanda en ‌Vancouver, mientras que ⁠Irán jugará ante Egipto.

"Este grupo no es débil, tenemos que demostrar que somos capaces de vencer a Nueva ​Zelanda y pasar a la ronda de los 32. Primero tenemos que descansar, recuperarnos y prepararnos para este partido decisivo", apuntó.

Con información de Reuters