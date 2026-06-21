DT Costa de Marfil dice que experiencia marcó la diferencia en derrota ante Alemania en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil

El director técnico de Costa de Marfil, Emerse Fae, se mostró frustrado ‌por la derrota ‌2-1 ante Alemania en un reñido partido del Mundial, que achacó a la falta de experiencia, aunque se mostró orgulloso del ánimo de lucha demostrado por sus jugadores.

Alemania se clasificó para los octavos de final por ​primera vez ⁠desde 2014 gracias a un doblete del ‌delantero Deniz Undav, en su partido ⁠del Grupo E disputado ⁠en Toronto.

Costa de Marfil se adelantó en la primera parte contra la corriente del partido, gracias ⁠a un hábil remate de Franck ​Kessié, que aprovechó un rebote ‌tras un disparo de ‌Amad Diallo para enviar el balón al ⁠fondo de la red.

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Fae consideró que su equipo podría haber sido más decisivo en su intento por marcar el segundo gol.

"Lo ​que ‌sentimos tras esta derrota es más bien frustración, porque fuimos capaces de abrir el marcador frente a esta potente selección alemana", dijo a periodistas.

"La diferencia de ⁠experiencia hizo que, en las ocasiones que tuvimos al final del partido, cuando necesitábamos marcar, nos mostráramos indecisos", explicó Fae.

Sin embargo, el seleccionador marfileño no tardó en dejar atrás el partido ante Alemania y destacó que, en general, ‌está satisfecho con el rendimiento de su equipo.

"Vamos a utilizar este partido como una lección para intentar corregir los errores y las carencias que aún tenemos, y eso nos ayudará a ‌llegar lo más lejos posible", señaló.

Dijo que espera con interés el reto de enfrentarse a Curazao ‌a continuación ⁠para ver "de qué están hechos" y que espera un partido muy ​reñido. "Nuestro destino sigue estando en nuestras manos, o en nuestros pies", añadió.

Con información de Reuters