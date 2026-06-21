Una física cuántica, un apicultor y miles de posibilidades: así es “Constelaciones”.

Para la física moderna, el tiempo no existe tal y como solemos percibirlo: no es una línea recta ni una sucesión inalterable de momentos, sino una dimensión atravesada por múltiples posibilidades. Constelaciones, la obra del dramaturgo británico Nick Payne, se sumerge en esa idea y la conecta con una de las experiencias más humanas: el amor. Bajo la dirección de Gonzalo Ortiz y con adaptación de Jerónimo Dodds, la puesta se pregunta por el tiempo, el azar y aquello que define nuestras elecciones.

Con las actuaciones de Máximo Meyer y Jazmín Teisaire —con Guadalupe Devoto y Jerónimo Dodds como actores reemplazo—, la obra presenta a Ana, una física cuántica, y Rodrigo, un apicultor. Su historia no avanza de manera lineal, sino a través de un juego de posibilidades donde cada encuentro, cada palabra y cada decisión abre un nuevo camino.

Constelaciones es una obra de teatro que se puede ver los domingos 20 hs en Noavestruz, Palermo.

Ser o no ser: esa parece ser la pregunta que atraviesa la puesta. Pero Constelaciones no se queda únicamente en el dilema existencial, sino que explora cómo pequeñas variaciones pueden modificar una vida entera y cómo, incluso frente a infinitos escenarios posibles, existen momentos que parecen inevitables.

Así, la caja negra de Noavestruz, espacio cultural ubicado en Palermo, se transforma durante las funciones de los domingos por la noche en una casa de espejos. Saltos temporales, versiones múltiples de una misma escena y realidades alternativas se convierten en la estructura de un relato donde la incertidumbre no es un obstáculo, sino la única certeza.

Dónde ver Constelaciones y cómo comprar las entradas

Las entradas para Constelaciones se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los domingos 20:00 hs en Noavestruz, espacio de cultura, ubicado en Humboldt 1857, Palermo. Las entradas son platea sin numerar y tiene un valor de 25 mil pesos.

Sinopsis: "Ana, una física cuántica, y Rodrigo, un apicultor, se conocen por casualidad en un cumpleaños. Desde ese instante, sus vidas se entrelazan en un universo —o en muchos— donde cada decisión abre un camino distinto. Constelaciones, de Nick Payne, es una historia de amor contada a través de infinitas versiones posibles: un espejo cuántico donde la ciencia y la emoción se funden para explorar el poder del azar, la fragilidad del tiempo y la belleza de lo efímero. Una obra que nos enfrenta a una pregunta inquietante: ¿cuántas vidas caben en una sola decisión?".